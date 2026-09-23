Digitalna imovina kao novi način finansiranja i plaćanja

Digitalna imovina sve je prisutnija u poslovanju, a njene mogućnosti i zakonski okvir predstavljeni su na predavanju održanom u Regionalnoj privrednoj komori Severnobanatskog upravnog okruga u Kikindi. Bilo je reči o primeni digitalne imovine u privredi, načinima finansiranja, ali i plaćanju u digitalnoj imovini.

Posebna pažnja posvećena je mogućnosti primanja uplata u digitalnoj imovini, kako iz zemlje, tako i iz inostranstva. Predavanje je bilo namenjeno i pravnim i fizičkim licima, kako bi se bolje upoznali sa načinima korišćenja digitalne imovine ali i pravilima koja prate ovakav oblik poslovanja. Poruka sa predavanja bila je da digitalna imovina predstavlja oblast koju privrednici i građani sve češće susreću u poslovanju, zbog čega su poznavanje mogućnosti, ali i zakonskih pravila, važni za njenu primenu.