Digitalni turista nova usluga u Kikindi

Nova turistička usluga u Kikindi koja omogućava istraživanje znamenitosti je takozvani digitalni turista. Turistička agencija prva u Srbiji i jedina u gradu poseduje sopstvene slušalice koje turistima pružaju mobilnost tokom izlaganja turističkih vodiča.

Putovanje za Prag, Karlove Vari i Drezden bilo je prvo posredstvom ,,Banattursa” kada su putnici mogli da isprobaju uslugu digitalnog turiste i uživaju u znamenitostima evropskih destinacija.

Sve slušalice koje se pričvrste za uho kasnije se dezinfikuju, a ova nova usluga naišla je na odličan odziv među turistima.

Dok druge turističke agencije iznajmljuju slušalice za putnike, ovde turisti mogu da koriste uslugu digitalnog turiste koja je besplatna, a za svako naredno putovanje biće uobičajena praksa.