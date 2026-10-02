Dnevni horoskop za petak 2. oktobar: Škorpijama napredak na poslu, Lavovi bacili oko na prijatelja

Još jedan uzbudljiv astrološki dan je pred nama, a evo šta očekuje svaki horoskopski znak.
OVAN
LJUBAV: Nemate strpljenja da rešavate probleme u odnosu.
POSAO: Neslaganje sa nadređenima ili će vas frustrirati neka ograničenja.
ZDRAVLJE: Pad imuniteta.
BIK
LJUBAV: Ni vama neće biti jasno šta osećate niti za koga, pa je najbolje da ne donosite bitne odluke.
POSAO: Promenljiv uspeh u ovoj sferi.
ZDRAVLJE: Stomačne tegobe.
BLIZANCI
LJUBAV: Ako ste sami, aktivno ćete tražiti ljubav, a ako ste u vezi, mogući su manji problemi.
POSAO: Mogući su nesporazumi sa kolegama.
ZDRAVLJE: Gastritis.
RAK
LJUBAV: Trebalo bi da poradite na komunikaciji sa partnerom.
POSAO: Mogu vas brinuti izvesni finansijski problemi, ali bez razloga.
ZDRAVLJE: Upaljeno grlo.
LAV
LJUBAV: Ništa posebno. Moguće da počnete da se zanosite nekim ko vam je prijatelj.
POSAO: Lagan ali stabilan uspon u ovoj oblasti života.
ZDRAVLJE: Upala mišića.
DEVICA
LJUBAV: Nećete naći ljubav ako ste sami, a ako ste u vezi, posumnjaćete u partnerovu iskrenost.
POSAO: Impulsivno ćete trošiti ili ulagati.
ZDRAVLJE: Grlobolja.
VAGA
LJUBAV: Da bi vas neko fascinirao, mora da bude izuzetno uspešna osoba.
POSAO: Izvesne prepreke će vas naterati da napravite promene.
ZDRAVLJE: Solidno.
ŠKORPIJA
LJUBAV: Čeznućete za idealnom ljubavlju, što će vam pokvariti šanse da doživite realnu.
POSAO: Možete očekivati izvestan napredak.
ZDRAVLJE: Stabilno.
STRELAC
LJUBAV: Moguće je da će vam se dopasti neko ko vas uopšte ne primećuje.
POSAO: Iako ćete naići na neke teškoće, trend je pozitivan.
ZDRAVLJE: Pad imuniteta.
JARAC
LJUBAV: Tražite partnera prilično bezvoljno, što naravno neće doneti željene rezultate.
POSAO: Želećete da radite kreativan posao.
ZDRAVLJE: Stabilno.
VODOLIJA
LJUBAV: Želite uzbuđenje i dinamiku u odnosu, što može da izazove nezadovoljstvo ako ste u dugoj vezi.
POSAO: Logistički problemi.
ZDRAVLJE: Psihosomatske tegobe.
RIBE
LJUBAV: Manji problemi u odnosu. Ako ste sami, nemate ideju šta vam treba u ljubavi.
POSAO: Imaćete neplanirane troškove. ZDRAVLJE:
Osetljiv respiratorni sistem.