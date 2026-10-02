Dnevni horoskop za petak 2. oktobar: Škorpijama napredak na poslu, Lavovi bacili oko na prijatelja

Još jedan uzbudljiv astrološki dan je pred nama, a evo šta očekuje svaki horoskopski znak.

OVAN

LJUBAV: Nemate strpljenja da rešavate probleme u odnosu.

POSAO: Neslaganje sa nadređenima ili će vas frustrirati neka ograničenja.

ZDRAVLJE: Pad imuniteta.

BIK

LJUBAV: Ni vama neće biti jasno šta osećate niti za koga, pa je najbolje da ne donosite bitne odluke.

POSAO: Promenljiv uspeh u ovoj sferi.

ZDRAVLJE: Stomačne tegobe.

BLIZANCI

LJUBAV: Ako ste sami, aktivno ćete tražiti ljubav, a ako ste u vezi, mogući su manji problemi.

POSAO: Mogući su nesporazumi sa kolegama.

ZDRAVLJE: Gastritis.

RAK

LJUBAV: Trebalo bi da poradite na komunikaciji sa partnerom.

POSAO: Mogu vas brinuti izvesni finansijski problemi, ali bez razloga.

ZDRAVLJE: Upaljeno grlo.

LAV

LJUBAV: Ništa posebno. Moguće da počnete da se zanosite nekim ko vam je prijatelj.

POSAO: Lagan ali stabilan uspon u ovoj oblasti života.

ZDRAVLJE: Upala mišića.

DEVICA

LJUBAV: Nećete naći ljubav ako ste sami, a ako ste u vezi, posumnjaćete u partnerovu iskrenost.

POSAO: Impulsivno ćete trošiti ili ulagati.

ZDRAVLJE: Grlobolja.

VAGA

LJUBAV: Da bi vas neko fascinirao, mora da bude izuzetno uspešna osoba.

POSAO: Izvesne prepreke će vas naterati da napravite promene.

ZDRAVLJE: Solidno.

ŠKORPIJA

LJUBAV: Čeznućete za idealnom ljubavlju, što će vam pokvariti šanse da doživite realnu.

POSAO: Možete očekivati izvestan napredak.

ZDRAVLJE: Stabilno.

STRELAC

LJUBAV: Moguće je da će vam se dopasti neko ko vas uopšte ne primećuje.

POSAO: Iako ćete naići na neke teškoće, trend je pozitivan.

ZDRAVLJE: Pad imuniteta.

JARAC

LJUBAV: Tražite partnera prilično bezvoljno, što naravno neće doneti željene rezultate.

POSAO: Želećete da radite kreativan posao.

ZDRAVLJE: Stabilno.

VODOLIJA

LJUBAV: Želite uzbuđenje i dinamiku u odnosu, što može da izazove nezadovoljstvo ako ste u dugoj vezi.

POSAO: Logistički problemi.

ZDRAVLJE: Psihosomatske tegobe.

RIBE

LJUBAV: Manji problemi u odnosu. Ako ste sami, nemate ideju šta vam treba u ljubavi.

POSAO: Imaćete neplanirane troškove. ZDRAVLJE:

Osetljiv respiratorni sistem.