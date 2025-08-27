Duboka država stoji iza hibridnog rata protiv Srbije: Organizacija koja je pokušala da smeni Trampa sada lažima brani N1 i Nova S

Uključivanje OCCRP-a u pitanje krize United media, predstavlja još jedan neoboriv dokaz da iza hibridnog rata protiv Srbije stoji duboka država
Mediji u vlasništvu Junajted grupe preneli su tekst međunarodnog konzorcijuma OCCRP, čiji su predstavnici u Srbiji Krik i Raskrikavanje, da je na sastanku generalnog direktora Telekoma Vladimira Lučića sa generalnim direktorom Junajted grupe Stenom Milerom bilo govora o personalnim promenama na televiziji N1, uključujući i smenu Aleksandre Subotić, dugogodišnje direktorke Junajted medije i bliske saradnice manjinskog vlasnika u toj firmi Dragana Šolaka.
Međutim, uključivanje OCCRP-a u pitanje krize United media, predstavlja još jedan neoboriv dokaz da iza hibridnog rata protiv Srbije, u kojem aktivno učestvuju N1 i Nova S, stoji duboka država jer je upravo ta organizacija svojevremeno stajala iza pokušaja smene američkog predsednika Donalda Trampa.
Šta je OCCRP i koje su njegove veze sa USAID-om i drugim agencijama Vlade SAD?
Prema istraživanju koje je objavio Euronews Srbija još u februaru ove godine, OCCRP je mreža nastala 2008. godine u Sarajevu, kao produkt saradnje američkog novinara Drua Salivena i rumunskog novinara Paula Radua, uz inicijalni cilj da se uz pomoć novinarske mreže istraživača sprovode novinarske istrage o organizovanom kriminalu i korupciji u regionu Balkana, odnosno bivše Jugoslavije.
U istraživanju Mediapart navodi i to da je sam OCCRP u saopštenju rekao da subgrantovi, tj. sredstva koja su deo nekih drugih projekata i grantova, datih inicijalno drugim organizacijama, ne bi trebalo da budu uključena, jer se o njih OCCRP okoristio, kolokvijalno rečeno “iz druge ruke”, pa bi oni trebalo da budu isključeni iz konačnog zbira.
Kako se navodi u istraživanju, spisak svih donatora OCCRP-a uključuje dobro poznate organizacije, fondacije i agencije, koje su aktivne i u Srbiji i aktivno podržavaju razvoj otvorenog društva, zajednice, kao i razvoj demokratije. Neke od njih su: USAID, Stejt Department, Fondacija za otvoreno društvo Džordža Soroša, Fondacija Braće Rokfeler itd.
Takođe, proverom finansija OCCRP-a, može se videti da je organizacija od 2017. do 2023. godine prihodovala ukupno 96.372.767 dolara od čega je Vlada SAD obezbedila 39.613.602 dolara, što se vidi kroz finansijske izveštaje OCCRP-a koji su javno dostupni.
U izveštajima se može videti i da postoji razlika u grantovima koji su namenski (sredstva opredeljena za određenu namenu, konkretne projekte) i na one koji su bez ikakvih ograničenja. Vlada SAD-a davala je grantove bez ikakvih ograničenja, a ostali donatori su novac davali uglavnom za projekte, pa iz toga proizilazi da je američka Vlada finansirala sam rad organizacije, dok su projekte finansirali ostali donatori, navodi se u istraživanju.
OCCRP se meša u izbore širom sveta, bio umešan i u pokušaj obaranja Trampa?
OCCRP je posebno došao u žižu javnosti kada se ova organizacija dovela u vezu sa pokušajem opoziva predsednika SAD Donalda Trampa 2019. godine. Naime, za opoziv predsednika Trampa tokom njegovog prvog mandata korišćen je izveštaj OCCRP-a koji je zviždač, analitičar CIA, prema tvrdnjama novinara Majkla Šelenbergera osnivača portala „Public“, citirao četiri puta u svom svedočenju, a njegovo svedočenje se ticalo navodne Trampove zloupotrebe ovlašćenja u svrhu prikupljanja dokaza protiv Džoa Bajdena i njegovog sina Hantera, sa kojim je vodio političku borbu za drugi mandat 2020. godine.
Nakon što je nova Trampova administracija objavila da obustavlja finansiranje USAID-a, NED-a i drugih agencija pod kontrolom bivše administracije, mediji su počeli ponovo da pišu o tome da je OCCRP upotrebljen kao oružje u borbi protiv Trampa.
“OCCRP ne funkcioniše kao normalna organizacija za istraživačko novinarstvo jer izgleda da njegovi ciljevi uključuju mešanje u strana politička pitanja, uključujući izbore, sa ciljem promene režima. Saliven je rekao za NDR da je njegova organizacija ’verovatno odgovorna za to što je pet ili šest zemalja izmenilo vladu… i za dovođenje na vlast ili zbacivanje premijera“, napisao je Šelenberger na svom sajtu Public i dodao:
“Takođe, izgleda da su CIA, USAID i OCCRP bili uključeni u opoziv predsednika Trampa na način sličan operacijama promene režima u kojima sve tri organizacije učestvuju u inostranstvu. Razlika je u tome što je veoma nezakonito, pa čak i izdajnički da se CIA, USAID i njeni ugovarači i posrednici, poznati kao ’izreznici’, mešaju u američku politiku na ovaj način”.
Saliven vršio pritisak na novinare koji su objavili dokumentarac o OCCRP-u
Međutim, drugi segment vezan za rad OCCRP-a je takođe probudio interesovanje javnosti, a tiče se upravo veza OCCRP-a sa bivšom administracijom i vladinim agencijama, u kontekstu njihove umešanosti u Trampov impičment 2019. godine, ali i rad širom sveta.
Naime, u dokumentarnom filmu nemačke televizije NDR koji govori o zavisnosti OCCRP-a od sredstava vladinih agencija, poput USAID-a, navedeno je od strane zvaničnice USAID-a Šenon Mekgvajer da agencija USAID “odobrava OCCRP-ov godišnji plan rada i odobrava zapošljavanje novih kadrova među ključnim osobljem“.
Nakon što je dokumentarac emitovan, francuski Mediapart je objavio da je nemački NDR obustavio dalju istragu i cenzurisao sopstveni film “nakon što je američki novinar Dru Saliven, osnivač i lider OCCRP-a, izvršio pritisak na menadžment NDR-a i stvorio lažne optužbe protiv novinara televizije uključenih u projekat“.
Ono što je otkriveno je da su u radu OCCRP-a izvorne finansije organizacije potekle od strane vladinih agencija bivše administracije, odnosno direktno od Biroa Stejt Departmenta za međunarodnu borbu protiv narkotika i poslove sprovođenja zakona (INL), kao i da je USAID veliki donator mreže, što u filmu govori i sam Dru Saliven, dodajući da se radi o nešto manjem procentu u odnosu na celokupne donacije.
KRIK je deo OCCRP-a
Deo OCCRP-a u Srbiji je Mreža za istraživanje kriminala i korupcije (KRIK) što je jasno istaknuto i na njihovom sajtu.
“KRIK je deo međunarodne novinarske mreže Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), koju čine neprofitni istraživački centri i nezavisni mediji iz dvadesetak zemalja sveta, od Balkana i Istočne Evrope, do Centralne Azije. OCCRP je pomogao osnivanje KRIK-a i pomaže njegov razvoj”, navodi se na njihovoj web prezentaciji, dok se urednik KRIK-a, Stevan Dojčinović, na sajtu OCCRP-a navodi i kao deo tima te organizacije.
Upravo je Dojčinović govoreći za Radio-televiziju Srbije povodom procurelih “Pandora papira”, na pitanje novinarke da li smatra da je objavljivanje takvih dokumenata više u američkom ili javnom interesu i zašto podaci ne cure iz američkih ofšorova rekao da ne zna ni ko je izvor podataka koje je KRIK objavio.
Inače, ICIJ na svom sajtu ima listu donatora a među njima navode i američki Stejt department (Biro za demokratiju, ljudska prava i rad), Nacionalni fond za demokratiju (NED), Fondaciju za otvoreno društvo, nemački GIZ itd.
KRIK na svom sajtu navodi i da se finasira iz donacija, a među stranim institucijama i fondacijama koje su pomogle njihov rad, pored OCCRP-a, navode se i Nacionalni fond za demokratiju (NED), Fondacija za otvoreno društvo Džordža Soroša, Fond Braće Rokfeler, Internews itd.
Prema javno dostupnim podacima, KRIK je u periodu od 2019. do 2023. godine, od donacija prihodovao 165.468.000 dinara, tj. oko 1,4 miliona evra.