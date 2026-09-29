EPS upozorio na internet prevaru: Lažni računi za struju, ne ostavljajte svoje podatke

Preduzeće “Elektroprivreda Srbije” objavila je danas da je u toku internet prevara (“fišing” kampanja) u kojoj se građanima šalju lažne elektronske poruke kojima se primaocima navodno dostavljaju računi za električnu energiju.

“Napominjemo da ‘Elektroprivreda Srbije’ nije promenila način slanja i sadržaj elektronske poruke i nikada kupcima ne šalje obaveštenja sa linkovima za plaćanja. EPS je o ovim fišing mejlovima obavestio Nacionalni CERT i MUP- odeljenje za Visokotehnološki kriminal”, navedeno je u saopštenju EPS. EPS apeluje na građane da ukoliko su primili ovakve poruke ne otvaraju sumnjive linkove, a posebno je važno da ne ostavljaju svoje podatke.

Foto: Shutterstock.com/BalkansCat, ilustracija