EXPO 2027 STIŽE U JOŠ DVA GRADA: OTVORENE PRODAVNICE U NOVOM SADU I NIŠU

Samo nekoliko dana nakon otvaranja prve „pop-ap“ prodavnice Ekspa 2027 u Beogradu, zvanični Ekspo proizvodi stigli su i u Novi Sad i Niš. Nova prodavnica otvorena je danas u TC „Big Fešn-Promenada“ u Novom Sadu, dok je 23. septembra počela sa radom i Ekspo prodavnica u TC „Delta Planet“ u Nišu.

Zvanični suveniri i brendirani proizvodi Ekspa 2027 sada dostupni u tri grada Srbije, a širenje mreže nastavlja se i u narednom periodu.

Posetioci mogu da biraju među više od 200 različitih proizvoda. U ponudi su zvanične maskote Rastko i Milica, u različitim veličinama i oblicima, odeća i drugi proizvodi inspirisani temom specijalizovane izložbe „Igra(j) za čovečanstvo: sport i muzika za sve“, kao i posebne kolekcije koje povezuju Ekspo 2027 sa srpskom kulturom i nasleđem.

Ideja koja stoji iza asortimana je jednostavna, da svaki proizvod ispriča deo priče o Ekspu 2027. Jedan deo kolekcije inspirisan je temom izložbe, drugi Rastkom i Milicom, dok su posebni proizvodi nastali kroz saradnju sa Narodnim i Etnografskim muzejom i donose motive srpske istorije, kulture i tradicije u savremenom dizajnu.

„Kada smo razvijali asortiman, želeli smo da to ne budu samo proizvodi sa znakom Ekspa, već da svaki od njih nosi neku priču. Negde su to Rastko i Milica i naša tema igre, sporta i muzike, a negde motivi koji govore o Srbiji, njenoj istoriji, kulturi i tradiciji. Cilj je približavanje Ekspa građanima širom Srbije, pa su nakon Beograda nove Ekspo prodavnice otvorene i u Novom Sadu i Nišu“, izjavila je Katarina Minić iz tima Ekspa 2027.

Prva „pop-ap“ prodavnica Ekspa 2027 otvorena je 18. septembra u Knez Mihailovoj ulici u Beogradu, kod Beogradskog izloga. Već tada je najavljeno širenje prodajne mreže na druge gradove Srbije, kao i postavljanje prodajnih automata sa odabranim proizvodima. Otvaranjem lokacija u Novom Sadu i Nišu ta mreža sada dobija nove adrese, a sledeće otvaranje planirano je u Kragujevcu.

Specijalizovana izložba Ekspo 2027 Beograd biće održana od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine, pod temom „Igra(j) za čovečanstvo: sport i muzika za sve“. Tokom 93 dana Beograd i Srbija ugostiće više od 140 međunarodnih učesnika i posetioce iz celog sveta.

Detaljnije informacije o Ekspo 2027 Beograd mogu se pronaći na LINKU.