FICO SE OGLASIO POVODOM DOGAĐAJA U BAČKOM PETROVCU: Čisto unutrašnje političko pitanje suverene Srbije

PREMIJER Slovačke Robert Fico oglasio se nakon incidenta koji se dogodio tokom Slovačkih narodnih svečanosti u Bačkom Petrovcu.

On je rekao da je, kao predsednik vlade primio detaljne informacije o tom događaju.

– Informacija potvrđuje da su građani Srbije slovačke nacionalnosti, slično kao i drugi građani Srbije, politički podeljeni u više tabora. Različiti pogledi na vladinu i opozicionu politiku u Srbiji stvaraju prostor za političke sukobe različitog obima i intenziteta. Ne moramo ići daleko po primere, jer je slična situacija i u Slovačkoj – izjavio je Fico.

Događaj iz Bačkog Petrovca, nastavlja on, je čisto unutrašnje političko pitanje suverene Srbije i nema nikakve veze sa položajem slovačke nacionalne manjine, kojoj slovačka vlada, u saradnji sa srpskom vladom, posvećuje posebnu pažnju.

– Srpska vlada zaslužuje našu zahvalnost za odnos prema Slovakinjama i Slovacima koji žive u Srbiji. Premudri liberali i progresivci, kao i obično, ignorišu objektivne informacije, mešaju se u pitanja suverene Srbije i doprinose daljoj podeli ljudi – konstatovao je Fico.

Zaključio je rečima da je današnja konferencija za medije stranaka PS i SAS ostvarenje programa opozicije, koji je mladi Šimečka definisao jednom jedinom rečju – “štetiti”. Uvek, navodi Fico, i po svaku cenu.

(Informer.rs)