,,Guščijada” za opstanak guščartsva

Manifestacija koja neguje guščarstvo, tradiciju i običaje, ,,Dani gusaka”, održala se deveti put u banatskom selu Ostojićevo. I ove godine okupili su se brojni gastronomi sa severa Vojvodine i Mađarske da pokažu kulinarsko umeće u kuvanju i pečenju specijaliteta od guščijeg mesa.

Gastronomi i ljubitelji gusaka, okupili su se u Ostojićevu, da se nadmeću u kulinarskim umećima i specijalitetima od guske. Njih oko četrdeset sa severa Vojvodine, i Mađarske, okupili su se u seoskom dvorištu i napravilo pravu gastronomsku atmosferu. Među njima je i Milan Mišković iz Ade koji treći put učestvuje na ,, Danima gusaka”, a kuvao je i pekao jela za koja tvrdi da su nešto najukusnije od guščijeg mesa.

I Milanova koleginica Tanja Radaković iz Novog Kneževca priprema specijalitet. Vođa je šestočlane ženske ekipe, koja ima adut za takmičenje.

U današnje vreme guščarstvo u Banatu je potpuno zapostavljeno, iako držanje gusaka u ovim krajevima ima dugu tradiciju. Pre druge polovine 20. veka, celo banatsko selo belelo se od gusaka. Brčkale su se u koritima s vodom u dvorištu, meso gusaka odvozilo se i prodavalo u gradovima, a perje bi se nakon čupanja biralo i čuvalo za jastuke i jorgane. Nije bilo svatova u kojima mlada za miraz nije nosila banatsku diku-jastuke punjene guščijim perjem. Upravo je ova uspomena iz detinjstva i mladosti opredelila profesora Mikloša Repergera iz Ostojićeva, kada je onomad otišao u penziju, da fiziku i hemiju zameni guščarstvom i organizuje manifestaciju ,,Dani gusaka”.

Specijalitete na manifestaciji ocenjuje brojni međunarodni žiri na čelu sa predsednikom Imreom Pošom Saboom, u više disciplina: doručak, glavno jelo od kuvane guske, kao i najbolja rakija. Pobednik na poklon dobija živu gusku. Propratni zabavni program upotpunjen je lutrijom i nagradama.