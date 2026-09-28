Isplate penzija za septembar počinju od 2. oktobra

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje objavilo je danas da će penzionerima samostalnih delatnosti penzije za septembar biće uplaćene 2. oktobra na tekuće račune, a istog dana počeće isplata na kućne adrese i na šalterima isporučnih pošta. Kako je navedeno u saopštenju PIO Fonda, poljoprivrednim i vojnim penzionerima isplata penzija za septembar biće 6. oktobra na tekuće račune, a istog dana počeće isplata na kućne adrese i na šalterima isporučnih pošta. Za penzionere iz kategorije zaposlenih isplata penzija za septembar biće 10. oktobra na tekuće račune, a 12. oktobra počeće isplata na kućne adrese i na šalterima isporučnih pošta. Isplata penzija za septembar za penzionere Fonda PIO kojima je prebivalište u državama nastalim na prostoru bivše SFRJ počinje 9. oktobra.