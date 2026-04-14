Ivana i Dušan trijumfovali na 36. ,,Tucanijadi” u Mokrinu

Ivana Prodanović (26) je nova šampionka 36. Svetskog prvenstva u tucanju farbanim kokošijim jajima u Mokrinu i jedina žena koja je trijumfovala na ovoj manifestaciji, dok je u juniorskoj konkurenciji pobedio osmogodišnji Dušan Terzić. Oba pobednika su iz poznatih porodica u Mokrinu, u kojima se tradicija u odabiru najtvrđih jaja neguje od samog početka takmičenja, skoro četiri decenije.

Čuvena mokrinska ,,Tucanijada” i ove godine prošla je u fer takmičarskoj atmosferi. 36. Svetsko prvenstvo u tucanju farbanim kokošijim jajima donelo je novu šampionku, 26-godišnju Ivanu Prodanović iz Mokrina, kojoj je to druga seniorska titula. Ne krije da joj je otac, inače sudija ,,Tucanijade”, Miodrag Prodanović Peka, pomogao u odabiru pobedničkog jaja.

I osmogodišnjem Dušanu Terziću, sinu Živice i unuku Save Terzića, prekaljenhm šampiona prvenstva, deda i otac su birali jaja, rekao je stidljivo.

Ova jedinstvena manifestacija, decenijama okuplja hiljade posetilaca i takmičara iz celog sveta – od Švedske i Rusije do Kanade i Južnoafričke Republike. Svi oni dolaze sa istim ciljem: da dokažu da je baš njihovo jaje ono „čelično“ koje će izdržati sve udarce i poneti titulu najtvrđeg na planeti.

Organizatori mokrinske svetkovine, MZ Mokrin i kikindska lokalna samouprava ove godine udvostručili su nagrade, pa je pobednicima u seniorskoj konkurenciji pripalo 100.000, a u juniorskoj 30.000 dinara. Dok se miris banatskih ravnica mešao sa prazničnom radošću, Mokrin je ponovo bio svetska prestonica neobičnog, ali srcu bliskog nadmetanja. Do sledeće godine u isto vreme, selo se vraća kolotečini i mirnoj svakodnevnici. Jedno je sigurno, nigde Vaskrs nije toliko lep, a istovremeno i stresan kao u Mokrinu. U tome je i lepota ove manifestacije.