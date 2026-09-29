Jelena Vukašinović godinama koristi subvencije NSZ-a

Nacionalna služba za zapošljavanje i ove godine kroz subvencije podržava poslodavce koji zapošljavaju osobe iz kategorija teže zapošljivih. Program je namenjen, između ostalih, mladima bez odgovarajućeg obrazovanja, starijima od 50 godina, osobama sa invaliditetom i nezaposlenima koji su duže od godinu dana na evidenciji NSZ-a. Visina subvencije zavisi od razvijenosti lokalne samouprave i kategorije nezaposlenog, a za pojedine grupe može iznositi i do 336 hiljada dinara. Da ove mere mogu da budu značajna podrška poslodavcima, pokazuje i primer Jelene Vukašinović, vlasnice kozmetičkog salona „Jellena Beauty“, koja je dugogodišnja korisnica subvencija Nacionalne službe za zapošljavanje.

U Filijali Kikinda Nacionalne službe za zapošljavanje tokom 2026. godine posao je, uz subvencije, dobilo 35 osoba iz kategorija teže zapošljivih – 28 nezaposlenih iz drugih kategorija i 7 osoba sa invaliditetom. Poslodavci koji žele da zaposle osobu iz neke od kategorija teže zapošljivih mogu dobiti subvenciju od 230.000 dinara. Javni poziv otvoren je do utroška sredstava, a najkasnije do 30. novembra.