Karneval maskiranih predškolaca najlepši deo ,,Dana ludaje”

Karneval maskiranih predškolaca, po mnogima najlepši deo tradicionalne manifestacije „Dani ludaje“ u Kikindi, i ove godine prodefilovao je u bojama jeseni ulicama grada na severu Banata. Preko 400 mališana iz kikindskih vrtića slavilo je lepoticu banatskih polja i najavilo dolazak jeseni. Jedinstvena šarena povorka nastavila je svoju misiju veselom žurkom u dvorištu Kurije, zvanom „Kinderbal“.

Sve je šuškalo od jesenjih plodova vešto i maštovito utkanih na kostimima više od 400 mališana koji su ih proneli centralnim ulicama Kikinde tokom Karnevala, a potom i žurke u dvorištu Kurije ,,Kinderbala”. Od kukuruza, kestenja, žirova, malih ludaja, suncokreta, džakova, jesenjeg cveća, napravljena su odela i haljine koje su brižljivo za njihove mališane osmislili roditelji, bake i deke.

Niko od gostiju i domaćina nije ostao ravnodušan na karnevalsku povorku kostimiranih predškolaca predvođenu vaspitačima, bubnjarima i štulašima. U eksploziji boja dominirala je narandžasta, kako i dolikuje prestonici ludaje.

Svi zajedno prodefilovali su trgom, stigli do Gradske kuće, gde ih je ispred sačekao gradonačelnik Mladen Bogdan sa saradnicima, a zatim su u dugoj narandžastoj kolini otišli do dvorišta Kurije, kada su uživali u zanimljivom programu uz cirkus animatore.

Četvorodnevni festival ,,Dani ludaje” zvanično je uvršten u kalendar Svetskih odgajivača bundeva, a Karneval maskiranih predškolaca, po mnogima, je najlepši i najslađi deo manifestacije. U to smo se uverili i ove godine.