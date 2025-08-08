Kazahstan i Rusija započinju radove na izgradnji nuklearne elektrane velike snage

Na događaju su prisustvovali generalni direktor državne korporacije „Rosatom“ Aleksej Lihacov i predsednik Agencije za atomsku energijuAlmasadam Satkalijev.

Stručnjaci Inženjerskog odeljenjazapočeli su bušenje prve istraživačke bušotine i uzimanje uzoraka tla. Ova istraživanja omogućiće procenu seizmičke stabilnosti, hidroloških karakteristika i drugih parametara teritorije, što je neophodan uslov za osiguravanje pouzdanosti i bezbednosti buduće elektrane. U okviru ovog etapa istraživačkih radova biće izbušeno najmanje 50 bušotina dubine od 30 do 120 metara. Na osnovu prikupljenih podataka biće doneta odluka o tačnoj lokaciji nuklearne elektrane.

Početak inženjerskih istraživanja predstavlja ključni korak od kojeg zavise bezbednost, pouzdanost i ekonomska isplativost projekta nuklearne elektrane. Tokom ovih radova vrši se sveobuhvatna analiza geoloških, seizmičkih, hidroloških i ekoloških karakteristika teritorije, na osnovu kojih će biti doneta konačna odluka o lokaciji elektrane. Istraživanja osiguravaju usklađenost projekta s međunarodnim i nacionalnim standardima, minimiziraju ekološke i tehnološke rizike i stvaraju osnovu za efikasno projektovanje buduće nuklearne elektrane.

– Početak inženjerskih istraživanja u Ulkenu označava početak puta ka prvoj nuklearnoj elektrani velike snage u savremenoj istoriji Kazahstana. U ovoj fazi fokusiramo se na temeljno proučavanje lokacije kako bismo bili apsolutno sigurni u njenu pogodnost za buduću nuklearnu elektranu. ‘Rosatom’ je spreman da primeni svo svoje stečeno iskustvo za realizaciju ovog strateški važnog projekta za razvoj Kazahstana – izjavio je generalni direktor državne korporacije „Rosatom“ Aleksej Lihacov.

Almasadam Satkalijev je u svom obraćanju lokalnim stanovnicima i gostima na ceremoniji naglasio: „Današnji dan je samo prvi korak, ali upravo on određuje put Kazahstana ka formiranku nove visokotehnološke industrije u ekonomiji zemlje. Uvereni smo da će izgradnja nuklearne elektrane dati snažan podsticaj razvoju regiona – od stvaranja savremene infrastrukture do otvaranja novih škola, vrtića i društvenih objekata. Ovaj projekat je strateški izbor Kazahstana, pokretač dugoročnog ekonomskog rasta regiona i zemlje u celini.“

Osnova buduće elektrane su moderni reaktori VVER-1200 (voda-voda energetski reaktor električne snage 1200 MW) generacije III+. Ova tehnologija zadovoljava najstrože međunarodne bezbednosne zahteve i već se uspešno primenjuje na postojećim i objektima u izgradnji u Rusiji, Belorusiji, Turskoj, Bangladešu, Egiptu i Kini. Vek trajanja reaktora iznosi 60 godina, uz mogućnost produženja za još 20 godina.

Tokom ceremonije, stanovnicima Ulkena obratili su se zaposleni sa Lenjingradske nuklearne elektrane, nuklearne elektrane „Akuju“ (Turska), Beloruske nuklearne elektrane, nuklearne elektrane „Pakš-2“ (Mađarska) i nuklearne elektrane „Rupur“ (Bangladeš), gde već funkcionišu ili se grade energetski blokovi sa reaktorima VVER-1200. Predstavnici preduzeća zaželeli su uspešnu realizaciju projekta i istakli značaj razvoja nuklearne energetike za društveno-ekonomski rast regiona.

Podsetimo, u junu 2025. godine „Rosatom“ je određen kao lider međunarodnog konzorcijuma za izgradnju nuklearne elektrane u Kazahstanu.

Izvor: https://informer.rs/planeta/vesti/1041807/kazahstan-pocetak-izgradnje-nuklearna-elektrana