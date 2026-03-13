Kraj ekološkom nemaru-divlja deponija u Mokrinu pod ,,budnim okom” kamera

Dugogodišnji problem divlje deponije na izlazu iz Mokrina prema Iđošu konačno dobija svoj epilog. Zahvaljujući inicijativi Mesne zajednice i Grada Kikinde, uvedena je ključna novina, video nadzor koji bi trebao da spreči širenje još uvek velikog ekološkog problema.

Meštani rubnih delova Mokrina godinama su vodili bitku sa neprijatnim mirisima, otpadom koji vetar raznosi po okolnim njivama i strahom od zaraze. Divlja deponija, koja se prostire u neposrednoj blizini prvih kuća, dve decenije je simbol nesavesnog ponašanja pojedinaca. Međutim, slika ovog dela sela trebalo bi ubrzano da se menja, zahvaljujući uvođenju video nadzora, a na ovom prostoru biće postavljeno ukupno šest kamera.

Osim novčanog sankcionisanja nesavesnih fizičkih i pravnih lica osnovni cilj video nadzora je pre svega prevencija. Nadležni se nadaju da će prisustvo kamera odvratiti građane od namere da otpad odlažu na mesta koja nisu predviđena za to. Za one koji se ipak ogluše o propise, snimci će služiti kao neoboriv dokaz za komunalnu inspekciju.

Zahvaljujući zajedničkim sredstvima Pokrajinskog sekretarijata i Grada Kikinde, urađeno je temeljno čišćenje ove lokacije, u čiju svrhu je izdvojeno 12 miliona dinara. Instalacijom kamera, deponija na izlazu iz sela više neće biti ničija zemlja na kojoj svako može da ostavi šut, gume ili animalni otpad bez posledica.