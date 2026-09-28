Mesarović u Kikindi o potrebama građana i razvoju grada

Članica Predsedništva Srpske napredne stranke Adrijana Mesarović boravila je u Kikindi, gde je razgovarala sa građanima o njihovim potrebama, problemima i temama važnim za dalji razvoj grada. Tokom posete obišla je i porodicu Terzin, koja je među osnivačima Udruženja „Deca sa ahondroplazijom Srbije“. Razgovor sa građanima, kako je navela Mesarović, važan je za sagledavanje konkretnih problema na lokalnom nivou i definisanje prioriteta za naredni period.

Kada je reč o Kikindi, Mesarović je kao važne teme izdvojila nastavak ulaganja u infrastrukturu i stvaranje boljih uslova za razvoj grada.