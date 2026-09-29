MUP raspisao konkurs za prijem 33 polaznika sa područja Kikinde

Na području Policijske uprave u Kikindi predviđen je prijem 33 polaznika na osnovnu policijsku obuku u Centru za osnovnu policijsku obuku u Sremskoj Kamenici. Ministarstvo unutrašnjih poslova raspisalo je konkurs za ukupno 1.000 polaznika širom Srbije, za poslove policajca, saobraćajnog policajca za poslove saobraćajnih nezgoda i graničnog policajca.

Na konkurs mogu da se prijave državljani Srbije sa prebivalištem na području za koje se konkurs raspisuje, starosti od 18 do 30 godina, sa završenom četvorogodišnjom srednjom školom. Kandidati moraju da ispunjavaju i zdravstvene, psihološke i fizičke kriterijume, kao i da imaju vozačku dozvolu B kategorije.

Prijava sa potrebnom dokumentacijom podnosi se policijskoj stanici prema mestu prebivališta, u roku od 15 dana od objavljivanja konkursa u dnevnom listu „Politika“. Kandidati mogu da se prijave za jedno ili više ponuđenih radnih mesta, uz navođenje redosleda.

Selekcija obuhvata lekarski pregled i kvalifikacioni ispit, koji uključuje proveru jezičke kulture i pravopisa, psihološku selekciju, proveru bazčno-motoričkog statusa i intervju.

Polaznicima je tokom obuke obezbeđen smeštaj, ishrana i potrebna oprema. Oni koji uspešno završe obuku stiču mogućnost zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvu unutrašnjih poslova.