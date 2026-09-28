Na području Kikinde 559 saobraćajnih prekršaja tokom vikenda

Na području Policijske uprave u Kikindi tokom vikenda dogodile su se četiri saobraćajne nezgode. U dve je pričinjena materijalna šteta, dok su u preostale dve povređena tri lica – dve osobe zadobile su lake, a jedna teške telesne povrede. Ukupna materijalna šteta procenjena je na 370.000 dinara. Prema podacima policije, do nezgoda je došlo zbog dve nepropisne radnje vozača, jednog nepostupanja po saobraćajnom znaku i jednog neustupanja prvenstva prolaza. Tokom kontrole saobraćaja evidentirano je ukupno 559 prekršaja. Zbog vožnje pod dejstvom alkohola ili psihoaktivnih supstanci iz saobraćaja je isključeno 11 vozača, a četiri su zadržana do 12 sati. Najviše prekršaja odnosilo se na prekoračenje dozvoljene brzine – 428. Evidentirano je i 49 prekršaja zbog nekorišćenja sigurnosnog pojasa, dok su 72 prekršaja svrstana u ostale kategorije.