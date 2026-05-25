Nakon nove opreme, stečeni uslovi za drugu fazu rekonstrukcije Opšte bolnice

Ministar za javna ulaganja Darko Glišić, prilikom posete Kikindi, potvrdio je da su ispunjeni svi uslovi za početak druge faze sveobuhvatne rekonstrukciju Opšte bolnice u Kikindi, koju finansira ovo ministarstvo. Očekuje se opremanje već rekonstruisanog dela. Reč je o jednom od najvažnijih strateških projekata u Vojvodini, koji direktno utiče na kvalitet zdravstvene zaštite hiljade građana.

Investicija Ministarstva za javna ulaganja u kikindsku Opštu bolnicu predstavlja najveći građevinski poduhvat u zdravstvu u poslednjih nekoliko decenija. Ministar Darko Glišić je istakao da novac i dokumentacija nisu prepreka, te da se očekuje maksimalna ažurnost prilikom opremanja već rekonstruisanog dela gde su Dečije odeljenje, Palijativno i druge službe.

Nakon uspešno završene prve faze, novi ciklus radova donosi modernizaciju ključnih bolničkih blokova. Do tada će za opremanje medicinske opreme i inventara u završenom delu bolnice biti potrebno ulaganje koje premašuje 100 miliona dinara.

Grad pruža svu neophodnu logističku podršku kako bi se radovi odvijali bez zastoja, a obezbedio je i sredstva za izgradnju parking mesta ispred Opšte bolnice. Pre početka druge faze radova, prioritet je opremanje završenog objekta.

Cilj je stvaranje uslova koji prate evropske standarde lečenja, čime će se smanjiti potreba za transportom pacijenata u veće kliničke centre.