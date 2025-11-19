Narodna biblioteka „Jovan Popović” obeležila 180 godina postojanja

Narodna biblioteka „Jovan Popović“ obeležila je vredan jubilej – 180 godina neprekidnog delovanja, što je bila prilika da se uz svečanu akademiju istakne značaj ove ustanove za kulturni identitet Kikinde. U holu Biblioteke okupili su se čitaoci, književnici, profesori i brojni poštovaoci knjige koji su želeli da odaju priznanje instituciji koja je kroz gotovo dva veka bila svedok razvoja grada, njegovih ljudi i njihove potrebe za znanjem.

– „ Osnovna misija Biblioteke pre svega jeste ne samo da neguje pisanu reč nego i da znanje čini dostupnim i mi u toj misiji istrajavamo već 180 godina. Za ovih 180 godina biblioteke širom sveta su prošle sve i svašta, ratove i razaranja, toga nije bila pošteđena ni naša, ali znate kako, kada imate plemenit cilj ispred sebe, onda ništa nije teško. Mislim da su to imali i na umu i naši osnivači koji su se odrekli svog stana, svog novca, svojih knjiga u korist drugih ljudi, tako se i mi danas trudimo da čuvamo plamen znanja – da znanje činimo dostupno svima i da negujemo svest o celoživotnom učenju. Imamo različite planove, videćemo šta će od njih uspeti da se ostvari, pre svega onim što smo zadovoljni jeste to što smo objavili na našem sajtu digitalnu zbirku Jovana Popovića koja do sada nije bila dostupna na internetu. Želimo da razvijamo Dečje i Omladinsko odeljenje koje je trenutno zajedno sa Dečijim, mi se nadamo da će ono uskoro da se odvoji, jer tinejdžerima zaista treba njihov kutak,” izjavila je Dunja Brkin Trifunović, v.d. direktora Narodne biblioteke „Jovan Popović“.

Koreni današnje biblioteke sežu u 1845. godinu, kada je u tadašnjoj Velikoj Kikindi osnovana Srpska čitaonica, mesto na kojem su se građani okupljali kako bi čitali, razmenjivali ideje i širili duh prosvećenosti. Taj skromni prostor, namenjen prvenstveno susretu sa pisanim tragovima svog vremena, postavio je temelje ustanovi koja je kasnije izrasla u jedan od kulturnih stubova severnog Banata. Događaju je ispred Gradske uprave uz gradonačelnika Mladena Bogdana prisustvovala i Marijana Mirkov, članica Gradskog veća za kulturu i turizam.

– „ Ovo nije samo jubilej ove ustanove, ovo je jubilej i svih naših sugrađana jer ulazeći u ovaj prostor mi ulazimo u hram znanja, obrazovanja, opšte kulture od najmlađih do najstarijih. Tu nas čekaju knjige koje strpljivo čekaju da ih neko uzme u ruke, koje će nas privući svojim mirisom, naslovom i da će svako od nas pronaći ono što smo izgubili, da će pronaći sebe,” precizirala je Mirkov.

Nagrađeni su mali i veliki čuvari knjige, oni koji svakodnevno pokazuju ljubav i vernost prema pisanoj reči. Počasna priznanja za bibliotekare – „Čuvari knjige“ – uručena su Marici Miljanović, Mariji Tanackov i Ljiljani Markovljev. Među najmlađim vernim čitaocima nagrađeni su Tina Tolimir, Jovanka Živić, Matej Vasić i Natalija Maroti kao i stariji ljubitelji pisane reči Eržebet Martonoši, Branka Popov, Vera Labus, Miroslav Krišan i Ljiljana Sivčev.