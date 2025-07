Novo lice kikindske bolnice nam se smeši: Nakon opremanja starog dela, rekonstrukcija nove bolnice

Rekonstrukcija starog dela kikindske Opšte bolnice je završena. Očekuje se useljenje i opremanje savremenim medicinskim apratima u Odeljenju pedijatrije, dermatologije i palijativnog zbrinjavanja, nakon čega će uslediti potpuna sanacija i dogradnja novog dela bolnice, najavio je ministar za javna ulaganja Darko Glušić prilikom posete Kikindi.

Stara bolnička zgrada Opšte bolnice u Kikindi prvi put je obnovljena od poda do plafona i opremljena najsavremenijim medicinskim aparatima. Prva faza radova, oko 4.000 kvadratnih metara, obuhvatila je Odeljenja fizijatrije, patologije, psihijatrije i transfuziologije, a u objektu pored obnovljena su i Odeljenja pedijatrije, dermatologije i palijativnog zbrinjavanja, čije opremanje sledi u narednom periodu.

-Čekamo opremanje, a za taj deo zadužena je Pokrajinska vlada. Kada se to završi, otvorićemo nove faze i nastaviti sa radovima na obnovi nove bolnice u Kikindi-najavio je ministar Glišić.

Od ruiniranih objekata, spolja i iznutra okrnjenih zubom vremena, do potpuno rekonstruisane stare zgrade kikindske bolnice, sagrađene davne 1891. godine, uslovi za rad su neuporedivo bolji.

-Videli smo benefite centralne ventilacije i klimatizacije, još u Odeljenju fizijatrije, kada je tokom prošlog sparnog leta, u celoj zgradi održavala se temperatura od 20 stepeni, što je bilo izuzetno prijatno i za pacijente, ali i zaposlene-naglasila je Vesna Tomin, v.d. direktorka Opšte bolnice u Kikindi.

Završni radovi odnose se na sanaciju Upravne zgrade i Infektivnog odeljenja, a ukupna površina koja je predviđena za obnovu je 26.000 kvadratnih metara. Tu pripada i potpuna rekonstrukcija nove bolnice u Kikindi koja je izgrađena 1982. godine.

–Do sada je uloženo preko 500 miliona . a za opremu oko 120 miliona dinara. Dakle, oko 600 miliona dinara i to je izvanredan poduhvat. Nas čeka mnogo veći posao, a to je nstavak radova i rekontrukcija nove bolnice. U pitanju je još oko 16 hiljada kvadrata sanacije i 6 hiljada kvadrata koje ćemo dograditi, da bi blonica bila ono što želimo, a to je bolnica 21. veka. Svaka soba imaće toalet, mokri čvor, zbog čega ćemo dograditi aneks. bolnica će biti moderna i to je najveći projekat u istoriji Kikinde, u koji će biti uloženo oko tri milijarde dinara-istakao je Svetislav Vukmirica, pomoćnik gradonačelnika za razvoj grada.

Sredstva za celokupne radove dobijena su od Ministarstva za javna ulaganja Vlade Republike Srbije. Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo finansira savremenu medicinsku opremu, a Grad Kikinda izradu projektno-tehničke dokumentacije.