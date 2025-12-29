Od sutra zabrana poseta pacijentima u bolnici

Nakon razmatranja Predloga mera za prevenciju i suzbijanje širenja respiratornih infekcija i gripa Instituta za javno zdravlje “Dr Milan Jovanović Batut”, Komisija za zaštitu od bolničkih infekcija Opšte bolnice Kikinda donela je odluku o zabrani poseta pacijentima koji se leče na svim stacionarnim odeljenjima. Odluka će se primenjivati od sutra, 30. decembra.

Posete će biti moguće samo u izuzetnim situacijama kada za to postoje medicinski ili socijalni razlozi, uz prethodno odobrenje nadležnog rukovodioca i primenu svih mera prevencije radi smanjenja rizika od unošenja i širenja respiratornih infekcija.

Obavezno je nošenje zaštitne maske i druge lične zaštitine opreme za zaposlene kao i sva lica koja ulaze i borave u OB Kikinda.