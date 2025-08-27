27 августа, 2025
ONI SE KANDIDUJU DA UPRAVLJAJU NAŠIM ŽIVOTIMA! Pogledajte na šta liči zgrada Filozofskog fakulteta nakon 9 meseci!

Miroslava Obadić04 mins
Foto: Privatna arhiva
Proteklih devet meseci sa okupacionih medija poput N1 i Nova S, kao i sa mnogobrojnih naloga sa društvenih mreža možemo da čujemo samo jedno – oni su naša deca, oni su budućnost Srbije.

Međutim, kada malo zagrebemo ispod površine i sagledamo realnost, imamo priliku da vidimo da ništa nije crno ili belo, a da slika koju nam serviraju propagandisti i kreatori obojene revolucije ne odgovara stvarnosti, koju možemo da sagledamo ako barem malo protrljamo oči.

Foto: Privatna arhiva

Postavlja se pitanje, ko su „oni“ koji predstavljaju našu svetlu budućnost, kao i ko su skrivena lica kojima treba na blanko da damo poverenje i da im prepustimo sopstvenu sudbinu u ruke?

Foto: Privatna arhiva

Slike koje nam dolaze sa okupiranog Filozofskog fakulteta u Novom Sadu daju nam sumornu sliku naše realnosti.

Foto: Privatna arhiva

Kada pažljivo pogledamo i analiziramo ove fotografije vidimo da „oni“ koji nam se na silu predstavljaju kao budućnost nacije, ne mogu da vode računa o ličnoj higijeni i životnom prostoru.

Foto: Privatna arhiva

Razbacano smeće, tanjiri na podu, makete mrtvačkih sanduka, iškrabani zidovi, prljavi dušeci i posteljina, zapušteni toaleti nam govore kakva nas budućnost očekuje sa njima.

Foto: Privatna arhiva
Foto: Privatna arhiva

Ovu scenografiju nisu napravili krezubi ćaciji ili sendvičari, već zapravo „naša deca“, „naša budućnost“, odnosno „naši studenti“, kako im okupacioni mediji tepaju.

Foto: Privatna arhiva

Ono što je tragično, studenti blokaderi nisu mogli da srede nekoliko stotina kvadrata u kojima su živeli, a žele da se kandiduju i da odlučuju o platama i penzijama svih građana Srbije, o pitanju Kosova i Metohije, o pitanju članstva u EU, o sankcijama Ruskoj Federaciji, kao i o investicijama iz NR Kine.

Foto: Privatna arhiva

Studenti blokaderi, koji se još uvek nisu dokazali znanjem na matičnim fakultetima i koji nisu položili ispite i stekli diplomu, treba da odlučuju o sudbini srpskog naroda u Republici Srpskoj i Crnoj Gori.

Foto: Privatna arhiva
Foto: Privatna arhiva

Život nije virtuelni svet na društvenoj mreži X ili viber grupi, život, država i geopolitički odnosi su surovi, a stanje koje je zatečeno na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu nam govori samo jedno, da blokaderi nisu sposobni da prežive bez svojih baka i deka, kao i mama i tata, a kamoli da odlučuju o sudbini svih nas.

Izvor: nsuzivo.rs

