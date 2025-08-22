Šale forhend ili Prljavi Hari: Na reketiranju stvorio imperiju, a sad sa tužiocima udara na Srbiju (FOTO)

Autor:
Zoran Šašić, pomoćnik direktora policije, čuva krivce za nadstrešnicu, a od kriminalnih poslova zgrnuo je bogatstvo
Mafijaško-kriminalna mreža
Zorana Šašića, visokopozicioniranog pripadnika MUP-a u mafijaškim vodama, poznatog pod nadimkom Šale Forhend, ubrzano se raspliće. Na videlo izlaze sva nepočinstva koja se kriju iza službene policijske legitimacije u činu pukovnika.
Da bude još crnje, u njegovom vlasništvu su i pojedine firme, ali su vlasnici i direktori neki drugi njegovi ljudi. Ali to je samo jedno od polja na kojima zarađuje novac, na muci poštenih novosadskih privrednika kojima se otima posao.
Brat potrčko
Glavni komunikaciju sa Dejanom Bodirogom u ovoj blokaderskoj hobotnici za Šaleta Forhenda obavlja brat Goran Šašić, poznat po karakteristikama potrčka. On je predsednik Borda direktora trenera Evrolige, gde vlada Bodiroga osvedočeni demonstrant sa blokaderskih skupova. Bodiroga i Goran su kumovi.
Da sve bude kako i dolikuje vojvođanskoj Koza Nostri, taj korumpirani i opljačkani novac dalje se prosleđuje. I to u nekretnine. Ali, Šale Forhend nije naivan, pa se te nepokretnosti ne knjiže na njegovo ime, već na imena njemu bliskih ljudi. Ipak, sve se zna i spisak je tu.Naravno, mafijaško-kriminalna mreža pukovnika ne bi bila to što jeste da nema članove. Šašić je nedavno uhvaćen u restoranu “Maršal” gde je sastančio sa šeficom Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu Ivanom Pomoriški, bivšom saradnicom autonomaša Nenada Čanka a sada miljenice republičke javne tužiteljke Zagorke Dolovac. Tvrdilo se da su Šašić i Ivana Pomoriški ugovarali dalje akcije o čemu su sigurno i obavestili Dolovac.
Osim ove dve tužilačke veze Pomoriški-Dolovac, opšte je poznato da je u dobrim odnosima sa većinom tužilaca Javnog tužilaštva za organizovani kriminal sa kojima je godinama sarađivao, a među njima je i
Mladen Nenadić.
Brčka se u neprijateljskoj Hrvatskoj
Zoran Šašić je u jeku haosa koji izazivaju blokaderi u Srbiji, u periodu od 20. jula do 10. avgusta, otišao na godišnji odmor. Od svojih crnih rabota odmarao se ni manje ni više nego u Hrvatskoj.
Šašić je taj koji je dao saglasnost da se formira udarna grupa pod direktnim patronatom tužilaštva u kojoj su velikom većinom operativci koje je on doveo u SBPOK, gde je radio devet godina, a mnoge je stavio i na rukovodeća radna mesta.
Zadnja akcija ove OKG (organizovane kriminalne grupe) jeste hapšenje donedavnog ministra Tomislava Momirovića, ali i postupanje u slučaju “Generalštab”.
Ova blokaderska grupa, tako iz vrha tužilaštva i policije, neće da hapsi odgovorne za pad nadstrešnice u Novom Sadu iako su potpisali da je sve u redu. Ovaj potpis se odnosi na prorektora za međunarodnu saradnju Beogradskog univerziteta i nekadašnjeg predsednika Skupštine Infrastrukture železnice Srbije Nebojšu Bojovića, koji se i dalje šepuri na slobodi.
Dokumenta pokazuju da je godinu dana pre tragedije u Novom Sadu, 10. novembra 2023. godine, Bojović kao
predsednik Skupštine Infrastrukture železnice Srbije potpisao Odluku kojom je ovlastio ovo preduzeće da sa kompanijom “Srbijavoz” potpiše Ugovor o korišćenju javne železniče infrastrukture kojim Infrastruktura železnice Srbije garantuje da vozovi mogu bezbedno da saobraćaju po prugama i da su stanice koje se koriste za ulaz i izlaz putnika na tim pravcima bezbedne. Znači, svojim potpisom je garantovao da je železnička stanica u Novom Sadu – bezbedna. Na kraju je potpisao i izveštaj u kom se navodi da su svi radovi na stanici Novi Sad okončani 5. jula 2024. godine.
Cela ova ekipa uhvaćena je
na proslavi. A gde su drugde bili pajtosi nego u kafani. Pored Nenadića i Bojovića tu su i prvi blokader – rektor Univerziteta u Beogradu prof. dr Vladan Đokić, ali i ostali akteri povezani sa aferom pada nadstrešnice Dragan Stokić, predsednik Francusko-srpske privredne komore i regionalni menadžer kompanije “Atos” za Jugoistočnu Evropu, inače dobavljača usluga za Železnicu Srbije. Sedi i Milutin Milošević, donedavni direktor Infrastrukture železnice i Bojovićev prijatelj iz studentskih dana, poznat po dugogodišnjoj ulozi u upravljanju “Beočvorom”, Jovan Tomović, zaposlen u firmi “Eviden doo”, koja je angažovana na projektima računarskog programiranja, koji je sa Stokićem učestvovao u IT projektima vrednim više od 20 miliona evra.
I za stolom je, možda i
najprisniji saradnik Šašića, Dejan Bodiroga, direktor Evrolige.U uvezivanju sa blokaderskom hobotnicom pomaže mu i brat Goran, predsednik Borda direktora trenera Evrolige.
Zato su jake veze i milionski iznosi u evrima u interesu Šašića i njegove hobotnice da se samo hapse političari kako bi se tako podgrejale tenzije na ulicama. Paralelno sa time, Šašićevo ime se dovodi u vezu sa osetljivim linijama komandovanja, ali i sa nejasnim koordinacijama koje prate praksu
puštanja nasilnika na slobodu nakon napada na službena lica.
Ne samo kafanska slika, već i široka lepeza kriminalnih dela raskrinkali su ovu grupu i Šašića. Do Zabele.