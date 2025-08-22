Šale forhend ili Prljavi Hari: Na reketiranju stvorio imperiju, a sad sa tužiocima udara na Srbiju (FOTO)

Autor: 24sedam

Zoran Šašić, pomoćnik direktora policije, čuva krivce za nadstrešnicu, a od kriminalnih poslova zgrnuo je bogatstvo

Mafijaško-kriminalna mreža Zorana Šašića, visokopozicioniranog pripadnika MUP-a u mafijaškim vodama, poznatog pod nadimkom Šale Forhend, ubrzano se raspliće. Na videlo izlaze sva nepočinstva koja se kriju iza službene policijske legitimacije u činu pukovnika.

Šašić, sada na mestu pomoćnika direktora policije, već duže vreme ne živi od policijske plate kao ostali pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova. Svoje prihode “sveo” je na korupciju i masne koverte za učinjene razne usluge. Na njegovoj listi “sponzora” su mnogi novosadski preduzetnici. Kada kažemo “sponzori”, mislimo na žrtve, odnosno na privatnike koji mu plaćaju.

Da bude još crnje, u njegovom vlasništvu su i pojedine firme, ali su vlasnici i direktori neki drugi njegovi ljudi. Ali to je samo jedno od polja na kojima zarađuje novac, na muci poštenih novosadskih privrednika kojima se otima posao.

Glavni komunikaciju sa Dejanom Bodirogom u ovoj blokaderskoj hobotnici za Šaleta Forhenda obavlja brat Goran Šašić, poznat po karakteristikama potrčka. On je predsednik Borda direktora trenera Evrolige, gde vlada Bodiroga osvedočeni demonstrant sa blokaderskih skupova. Bodiroga i Goran su kumovi.

Da sve bude kako i dolikuje vojvođanskoj Koza Nostri, taj korumpirani i opljačkani novac dalje se prosleđuje. I to u nekretnine. Ali, Šale Forhend nije naivan, pa se te nepokretnosti ne knjiže na njegovo ime, već na imena njemu bliskih ljudi. Ipak, sve se zna i spisak je tu.Naravno, mafijaško-kriminalna mreža pukovnika ne bi bila to što jeste da nema članove. Šašić je nedavno uhvaćen u restoranu “Maršal” gde je sastančio sa šeficom Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu Ivanom Pomoriški, bivšom saradnicom autonomaša Nenada Čanka a sada miljenice republičke javne tužiteljke Zagorke Dolovac. Tvrdilo se da su Šašić i Ivana Pomoriški ugovarali dalje akcije o čemu su sigurno i obavestili Dolovac.

Osim ove dve tužilačke veze Pomoriški-Dolovac, opšte je poznato da je u dobrim odnosima sa većinom tužilaca Javnog tužilaštva za organizovani kriminal sa kojima je godinama sarađivao, a među njima je i Mladen Nenadić.

Brčka se u neprijateljskoj Hrvatskoj Zoran Šašić je u jeku haosa koji izazivaju blokaderi u Srbiji, u periodu od 20. jula do 10. avgusta, otišao na godišnji odmor. Od svojih crnih rabota odmarao se ni manje ni više nego u Hrvatskoj.

Šašić je taj koji je dao saglasnost da se formira udarna grupa pod direktnim patronatom tužilaštva u kojoj su velikom većinom operativci koje je on doveo u SBPOK, gde je radio devet godina, a mnoge je stavio i na rukovodeća radna mesta.

Zadnja akcija ove OKG (organizovane kriminalne grupe) jeste hapšenje donedavnog ministra Tomislava Momirovića, ali i postupanje u slučaju “Generalštab”.

Ova blokaderska grupa, tako iz vrha tužilaštva i policije, neće da hapsi odgovorne za pad nadstrešnice u Novom Sadu iako su potpisali da je sve u redu. Ovaj potpis se odnosi na prorektora za međunarodnu saradnju Beogradskog univerziteta i nekadašnjeg predsednika Skupštine Infrastrukture železnice Srbije Nebojšu Bojovića, koji se i dalje šepuri na slobodi.

Dokumenta pokazuju da je godinu dana pre tragedije u Novom Sadu, 10. novembra 2023. godine, Bojović kao predsednik Skupštine Infrastrukture železnice Srbije potpisao Odluku kojom je ovlastio ovo preduzeće da sa kompanijom “Srbijavoz” potpiše Ugovor o korišćenju javne železniče infrastrukture kojim Infrastruktura železnice Srbije garantuje da vozovi mogu bezbedno da saobraćaju po prugama i da su stanice koje se koriste za ulaz i izlaz putnika na tim pravcima bezbedne. Znači, svojim potpisom je garantovao da je železnička stanica u Novom Sadu – bezbedna. Na kraju je potpisao i izveštaj u kom se navodi da su svi radovi na stanici Novi Sad okončani 5. jula 2024. godine.

Cela ova ekipa uhvaćena je na proslavi. A gde su drugde bili pajtosi nego u kafani. Pored Nenadića i Bojovića tu su i prvi blokader – rektor Univerziteta u Beogradu prof. dr Vladan Đokić, ali i ostali akteri povezani sa aferom pada nadstrešnice Dragan Stokić, predsednik Francusko-srpske privredne komore i regionalni menadžer kompanije “Atos” za Jugoistočnu Evropu, inače dobavljača usluga za Železnicu Srbije. Sedi i Milutin Milošević, donedavni direktor Infrastrukture železnice i Bojovićev prijatelj iz studentskih dana, poznat po dugogodišnjoj ulozi u upravljanju “Beočvorom”, Jovan Tomović, zaposlen u firmi “Eviden doo”, koja je angažovana na projektima računarskog programiranja, koji je sa Stokićem učestvovao u IT projektima vrednim više od 20 miliona evra.

I za stolom je, možda i najprisniji saradnik Šašića, Dejan Bodiroga, direktor Evrolige.U uvezivanju sa blokaderskom hobotnicom pomaže mu i brat Goran, predsednik Borda direktora trenera Evrolige.

Zato su jake veze i milionski iznosi u evrima u interesu Šašića i njegove hobotnice da se samo hapse političari kako bi se tako podgrejale tenzije na ulicama. Paralelno sa time, Šašićevo ime se dovodi u vezu sa osetljivim linijama komandovanja, ali i sa nejasnim koordinacijama koje prate praksu puštanja nasilnika na slobodu nakon napada na službena lica.

Ne samo kafanska slika, već i široka lepeza kriminalnih dela raskrinkali su ovu grupu i Šašića. Do Zabele.