Spojili ih ukusi: Srbi i Rumuni na ,,Fenseraju ukusa”

Gradska pijaca u Kikindi bila je domaćin večernje manifestacije ,,Fenseraj ukusa” tokom koje se pretvorila u pravu gastronomsku pozornicu na otvorenom. Ovaj moderan ,,noćni bazar” spojio je u srcu Kikinde tradiciju i savremeni užitak u jedan nezaboravan događaj.

Miris domaćih suvomesnatih specijaliteta, zanatskih sireva i svežih štrudli mešao se sa zvucima tamburice. Više od 80 izlagača iz Srbije i susedne Rumunije ponudilo je ono najbolje što vredne ruke mogu da stvore. Posetioci su uživali u ponudi vrhunskih vina i kraft piva, unikatne prirodne kozmetike, ali i ručno rađenih suvenira koji čuvaju duh Banata. Jer, kada sunce zađe za ravnicom, a mirisi banatske tradicije pomešaju se sa zvukom tamburaša, veliki broj posetilaca ove fešte bio je zagarantovan.

Manifestacija je pokazala da pijaca može da bude živo središte kulture i susreta, gde se svaka tezga pretvara u priču o kvalitetu i lokalnom ponosu.

Koliko je ovaj događaj važan, govori i činjenica da je zbog njega granični prelaz Nakovo – Lunga bio otvoren 24 časa, umesto uobičajenog radnog vremena od 7 do 19 sati, kako bi i komšije iz Rumunije mogle da uživaju u kikindskom gostoprimstvu. Za sve koji vole autentične ukuse i dobru energiju, bila je ovo prava prilika da osete Kikindu na jedan novi način i upoznaju grad koji poštuje svoje korene.