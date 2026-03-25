Srbija ima dovoljno zaliha hrane

Kako je

rekao Srbija ima i najjeftiniji hleb u Evropi, a to je hleb „Sava“ koji košta 53, 5 dinara. Dodao je da Srbija nema problema sa zalihama hrane, osim što su zbog problema sa sušom, zalihe kukuruza i mogućnost njegovog izvoza značajno smanjeni, ali, kako je rekao, neće biti problema u Srbiji ni sa kukuruzom ni sa pšenicom, te da su i količine suncokreta dovoljne.