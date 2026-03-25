Srbija ima dovoljno zaliha hrane

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izrazio je zadovoljstvo stanjem zaliha osnovnih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda u zemlji. Istakao je da Srbija poseduje dovoljne količine pšenice, kukuruza, pirinča i ulja, te da bi mogla da podmiri svoje potrebe čak i ukoliko ne bi došlo do novih kupovina ili proizvodnje. Posebno je naglasio da su zalihe mleka u prahu veće od planiranih, da ima mnogo graška i dovoljne količine kuhinjske soli za naredna dva do tri meseca, kao i da postoje velike količine vode.
Kako je rekao Srbija ima i najjeftiniji hleb u Evropi, a to je hleb „Sava“ koji košta 53, 5 dinara. Dodao je da Srbija nema problema sa zalihama hrane, osim što su zbog problema sa sušom, zalihe kukuruza i mogućnost njegovog izvoza značajno smanjeni, ali, kako je rekao, neće biti problema u Srbiji ni sa kukuruzom ni sa pšenicom, te da su i količine suncokreta dovoljne.
U zalihama, rekao je predsednik Srbije, imamo po 11 miliona kilogarma šećera i soli, dva miliona konzervi, 11 miliona litara ulja, a povećane su količine pasulja i graška, sve za oko četiri puta više u odnosu na poslednje objavljenje podatke. Ovakva izjava dolazi u kontekstu mera koje Vlada preduzima u cilju osiguranja stabilnosti snabdevanja robama od opšteg značaja. Predsednikovo zadovoljstvo ukazuje na poverenje u postojeće mehanizme upravljanja robnim rezervama i sposobnost države da adekvatno reaguje na potencijalne poremećaje na tržištu, čime se pruža dodatna sigurnost građanima u pogledu dostupnosti osnovnih životnih namirnica.