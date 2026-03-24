Svetski dan voda obeležen na Starom jezeru

Staro jezero, nekadašnja reka Galacka, a danas omiljena „zelena oaza“, postalo je centar obeležavanja Svetskog dana voda u Kikindi. Osnovci su kroz objektiv prikazali „Staro jezero nekad i sad“, a izložba koja je upriličena podsetila nas je putem arhivskih fotografija na promene kroz koje je ova lokacija prošla, pre tačno 20 godina.

Dok se svet podseća na dragocenost svake kapi, Kikinđani svoj odgovor na globalne ekološke izazove za Svetski dan voda pronašli na mestu gde grad utihne, a priroda progovori. Staro jezero, vodeni kompleks od oko 5 hektara nije samo lokalno izletište, već i svedok važnosti očuvanja površinskih voda koje se prenosi na buduće generacije. Na foto-konkurs gradskog Sekretarijata za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoj, osnovci od petog do osmog razreda, poslali su 44 fotografije, od kojih je Hristini Miletin pripalo prvo mesto, drugo Marku Zubanovu, a treće Dariu Grebecu.

Ove godine obeležava se 20 godina od rekultivacije Starog jezera, 2006. godine, pa je simbolika i značaj Svetskog dana voda u Kikindi time još veća. Sačuvane arhivske fotografije prikazuju istorijat, kako se jezero pripremalo za malobrojnu vodenu površinu kojom su Kikinđani okruženi.

Da bi se održala prirodna ravnoteža i ekologija, Zavod za javno zdravlje i Grad Kikinda kontrolišu kvalitet vode pete klase u Starom jezeru i obodnom kanalu, jednom mesečno, a tokom letnjih meseci dva puta.

Izložba na vodi učeničkih i arhivskih fotografija moći će da se vidi do 3. aprila i u Kulturnom centru, koja povezuje istorijat Starog jezera i sadašnji izgled.