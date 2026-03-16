U toku je potpuna rekonstrukcija OŠ ,,Feješ Klara”

U toku je potpuna rekonstrukcija Osnovne škole ,,Feješ Klara”, jedne od najstarijih i jedine dvojezične obrazovne ustanove u Kikindi, u kojoj se nastava odvija na srpskom i mađarskom jeziku. Pokrajinska vlada odobrila je za radove značajna sredstva od oko 400 miliona dinara.

Zgrada OŠ ,,Feješ Klara”, podignuta davne 1896. godine, pod zaštitom je države i Međuopštinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture u Subotici kao objekat od izuzetne važnosti. Rekonstrukcija se sprovodi zahvaljujući značajnim sredstvima Pokrajinske vlade, uz strogo poštovanje autentičnog izgleda, kako bi se sačuvao arhitekstonski šarm po kojem je prepoznatljiva.

Iako su ranijim ulaganjima postepeno sanirani delovi objekta, bila je potrebna potpuna obnova školske zgrade. Cilj radova je da škola postane lepša, bezbednija i energetski efikasnija. Planirana je sanacija od podruma do krova i rešavanje višedecenijskih problema izazvanih ,,zubom vremena”. Ulaskom izvođača radova u posao, naišlo se na problem vlage u podrumu, za čiju sanaciju će biti potrebno određeno vreme. Nadzor radova bezbedio je Grad Kikinda iz lokalnog budžeta.

Kao jedina dvojezična škola u Kikindi, u kojoj se nastava odvija na srpskom i mađarskom jeziku, ,,Feješ Klara” ima posebno mesto u srcu građana. Nastavu u njoj pohađa 204 učenika, od kojih njih 50 sluša nastavu na mađarskom jeziku. Dušu ove škole čine i 55 posvećenih radnika. To je tim prosvetara i osoblja koji svakodnevno ulaže trud, znanje i ljubav u vaspitanje novih generacija.

Obnova ,,Feješ Klare”, uz obližnju Gimnaziju i Ekonomsko- trgovinsku školu, zaokružuje važnu arhitektonsku celinu u centru grada. Ovi građevinski poduhvati šalju jasnu poruku, da se tradicija obrazovanja u Kikindi poštuje i neguje na najbolji način.