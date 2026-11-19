Na području Vojvodine i Beograda postoji rizik od jake oluje praćene snažnim udarima vetra, koji mogu prelaziti 100 kilometara na sat, upozorava Ministarstvo unutrašnjih poslova putem sistema za obaveštavanje građana.

Nadležne službe upozoravaju da oluja može naići iznenada i predstavljati opasnost po bezbednost ljudi i životinja. Građanima se savetuje da ne kreću na put ukoliko to nije neophodno, kao i da zaštite svoja vozila i imovinu od mogućih posledica jakog vetra.

Preporuka je da se izbegava boravak na otvorenom tokom trajanja oluje i da se prate zvanična upozorenja i uputstva nadležnih službi.