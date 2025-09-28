(VIDEO) PARADA BLOKADERA, PIJANSTVA I NASILJA! Pogledajte kako blokaderi gađaju policiju!

Uznemirujući snimci sa ulica ponovo otkrivaju pravo lice blokadera – građani su svedočili pijančenju, neredima i brutalnim napadima na pripadnike policije. Dok jedni piju pivo nasred ulice kao na vašaru, drugi bacaju petarde na policijske kordone, ne mareći ni za bezbednost ni za zakon.

Dok se navodno zalažu za „pravdu“ i „slobodu“, blokaderi pretvaraju ulice u ratnu zonu. Umesto dijaloga – nasilje. Umesto reda – haos.

Novi snimci koji su u posedu naše redakcije prikazuju šokantne scene – grupa mladića, vidno alkoholisanih, pije pivo, viče parole i provocira prolaznike.

https://nsuzivo.rs/wp-content/uploads/2025/09/video_2025-09-28_18-10-24.mp4?_=1

Dok se na drugom snimku jasno vidi kako eksplozivne petarde lete pravo ka policijskim kordonima. Sve to praćeno galamom, psovkama i pokušajima izazivanja sukoba.

Pored petardi, blokaderi su na policiju bacali i kamenje, ne birajući sredstva da zastraše i povrede pripadnike reda.

Ovakvi nasilni ispadi nisu ništa novo – ovo je njihov standardni repertoar bahatosti i agresije. Mesecima unazad, oni koriste svaki skup kao priliku za divljanje, uništavanje i zastrašivanje, a sve to pod plaštom „borbe za pravdu“.

Ne ustručavaju se ni od čega – ne biraju gde i kome će da ugroze bezbednost, bilo da su to obični građani ili policajci koji pokušavaju da održe red.

Građani ustali protiv terora manjine

Dok nasilni blokaderi divljaju po ulicama, sve više građana odlučuje da digne glas protiv takvog ponašanja. Večeras su širom Srbije, uključujući i Novi Sad, održani skupovi pod nazivom „Građani protiv blokada“, i to na čak 200 lokacija.

Više hiljada ljudi izašlo je na ulice – mirno, dostojanstveno, ali odlučno, kako bi poručili: „Nećemo više da trpimo blokade, pretnje i nasilje!“

Dok jedni šire strah i haos, većina građana želi red, zakon i normalan život.

Tu je i ključna razlika – dok blokaderi ruše sve pred sobom, obični ljudi žele da idu na posao, da njihova deca idu u školu, da žive u miru.

