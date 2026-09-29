Za bezbednije ulice: semafori u ulicama Jovana Jovanovića Zmaja i Partizanskoj, usporivači u Albertovoj

Za unapređenje bezbednosti saobraćaja u Kikindi potpisana su dva ugovora u Pokrajinskoj vladi. Sredstva su obezbeđena za postavljanje pet usporivača brzine i saobraćajne signalizacije u Albertovoj ulici, kao i za postavljanje svetlosne signalizacije, odnosno semafora, na raskrsnici ulica Jovana Jovanovića Zmaja i Partizanske. Raskrsnica ulica Jovana Jovanovića Zmaja i Partizanske prethodno je proširena, a postavljanje semafora trebalo bi da bude naredni korak u rešavanju problema na ovoj lokaciji. U Albertovoj ulici reagovano je nakon peticije građana, ali i dve saobraćajne tragedije sa smrtnim ishodom tokom ove godine. Gradonačelnik Kikinde Mladen Bogdan kaže da će mere doprineti većoj bezbednosti, ali da je ključno odgovorno ponašanje svih učesnika u saobraćaju.

„Nakon proširenja raskrsnice ulica Jovana Jovanovića Zmaja i Partizanske, pristupamo konačnom cilju, a to je postavljanje semafora na toj lokaciji, koja je prepoznata kao kritična tačka. Polazeći od razumevanja straha i zabrinutosti stanovnika Albertove ulice, nakon tragičnih saobraćajnih nesreća i gubitka dva života tokom ove godine, reagovali smo na peticiju velikog broja ljudi iz te ulice. Maksimalno brzo je urađen elaborat projektno-tehničke dokumentacije za postavljanje pet betonskih usporivača brzine, što je bio uslov za konkurs kod nadležnog Pokrajinskog sekretarijata za sufinansiranje izvođenja radova. Ovom merom će, makar delom, biti podignuta bezbednost saobraćaja u Albertovoj ulici, dok je najvažniji deo toga poštovanje saobraćajnih propisa, što je sa moje strane još jedan apel ka svim učesnicima u saobraćaju, kako nam se nikada ne bi ponovile ovakve tragedije.“