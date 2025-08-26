Centar za privredne inicijative i brza rešenja Privredne komore Srbije počeo da daje rezultate

Za rešavanje sistemskih problema privrede u Srbiji formirano je radno telo pod nazivom Centar za privredne inicijative i brza rešenja, čiji rad je već počeo da daje rezultate. Privrednici su na sastancima u Privrednoj komori Srbije izložili niz problema sa kojima se susreću, od zloupotrebe bolovanja radne snage, građevinskih dozvola i za njih veoma važnu stavku, cenu energenata.

Osnivanjem Centra za privredne inicijative i brza rešenja unapređen je dijalog između privrede I države, a od marta kada je ovo radno telo počelo da funkcioniše, održano je preko deset sastanak u cilju sistemskog rešavanja problema provrednih društava u Srbiji.

Česta tema-cena energenata, našla se među prvima na dnevnom redu za rešavanje. Razlog je što firme u Srbiji mogu da budu konkurentne u inostranstvu samo ako su im cene energenata dobre.

Problemi bolovanja radne snage, kao i dobijanje građevinskih dozvola, rešavaće se za privredu u najkraćem mogućem roku, kako bi privredna društva brže i efikasnije davala rezultate i mogla nesmetano da rade.

Pronalaženje održivog modela u nabavci električne energije, prihvatljivog za kompanije, kako bi ostale konkurentne na svetskom tržištu i kako bi im se obezbedila izvesnost za planiranje razvoja poslovanja, bila je tema niza sastanaka u Privrednoij komori Srbije. Od mnoštva novina u radu Privredne komore Srbije, krajem juna je prezentovano devet inovativnih digitalnih alata veštačke inteligencije koje mogu da pomognu firmama. Na sajtu Privredne komore Srbije mogu da se vide neke odnjih, poput Bizchat-a, potom Biz Srbija, Digitalni katalog izvoznika. Svi alati su besplatni za korišćenje.