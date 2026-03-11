Drugi susret Expo Beograd 2027 okupio 500 delegata iz 138 zemalja

Susret učesnika na Međunarodnoj specijalizovanoj izložbi Ekspo Beograd 2027 u Centru Sava, nastavljen je predstavljanjem zemalja učesnica. Među pet stotina delegata iz 138 zemalja su i oni iz vodećih svetskih ekonomija.

Drug susret učesnika na Međunarodnoj specijalizovanoj izložbi Ekspo Beograd 2027 zvanično je otvoren u utorak i predstavlja prekretnicu u operativnom smislu. U trodnevnoj poseti srpskoj prestonici je gotovo 500 delegata i predstavnika medija iz 137 zemalja, uključujući vodeće svetske ekonomije poput Sjedinjenih Američkih Država, Nemačke, Francuske, Italije, Španije, Kine i drugih. Cilj ovih susreta je da budući učesnici EXPO-a prikažu šta su pripremili za izložbu. Kako je rekao direktor kompanije Ekspo 2027 d.o.o. Beograd Danilo Jerinić ovaj veliki međunarodni susret zemalja učesnica predstavlja ključan korak u narednoj fazi priprema za izložbu.

Ministarka unutrašnje i spoljne trgovine i komesar za Ekspo 2027 Jagoda Lazarević rekla je da će ovo biti više od svetske izložbe i da će biti zajednički projekat poverenja, saradnje i dugoročnog partnerstva. Okupljenima se obratio i prvi potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali, koji je rekao da se u Beogradu okupio 451 delegat iz 138 zemalja sveta.

Generalni sekretar Međunarodnog biroa za izložbe Dimitri Kerkentzes izjavio je da ovakav visok nivo saradnje, kakav se pokazuje na ovim sastancima održava duh Ekspa, globalne platfome gde se zemlje okupljaju i dele svoje obaveze, rade zajedno i sarađuju na dijalogu.

Tokom boravka, stranim delegacijama će biti predstavljeni dalji planovi razvoja Ekspo kompleksa, programski koncept izložbe, kao i ključni logistički i organizacioni koraci koji će odrediti narednu fazu priprema. Specijalizovana izložba Ekspo 2027, čija je tema „Igra(j) za čovečanstvo – sport i muzika za sve“, biće održana od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine u Beogradu.