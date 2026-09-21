ENGEL otvara proizvodni pogon u Kikindi

Austrijska kompanija ENGEL proširuje poslovanje u Srbiji i u Kikindi otvara novi proizvodni pogon. U fabrici površine oko 13.000 kvadratnih metara u početku će se izrađivati mašinski obrađene komponente za potrebe proizvodnje.

Plan je da u naredne tri godine u kikindskom pogonu bude zaposleno oko 150 radnika.

Otvaranje fabrike deo je promene organizacije proizvodnje unutar kompanije. Deo mehaničke proizvodnje biće preusmeren u Kikindu, dok će se postojeći pogoni u Austriji više usmeriti na složenija i kupcima prilagođena rešenja.

Iz kompanije navode da bi proizvodnja u Kikindi trebalo da omogući bržu isporuku i sigurnije snabdevanje kupaca na evropskom i američkom tržištu. Jedan od ciljeva je i smanjenje oslanjanja na dobavljače iz Azije i veće korišćenje evropskih proizvodnih kapaciteta.

Za lokaciju u Kikindi, kako navode u ENGEL-u, odlučili su se zbog dostupnosti kvalifikovanih radnika i razvijene industrijske infrastrukture.

Početak rada novog pogona biće praćen obukom zaposlenih u Srbiji. Iskusni radnici iz Austrije učestvovaće u prenosu znanja, proizvodnih postupaka i standarda kompanije na novi lokalni tim.

Kao razloge za izbor Kikinde u kompaniji navode kvalifikovanu radnu snagu i razvijenu industrijsku bazu, što će omogućiti da se novi pogon uključi u proizvodni sistem ENGEL-a.

Foto: Grad Kikinda