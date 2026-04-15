Kanjiža bila domaćin 54. Međunarodne izložba rukotvorina i kolekcionarstva

Međunarodna izložba rukotvorina i kolekcionarstva, koja je tradicionalno, 54. put održana u Osnovnoj školi ,,Jovan Jovanović Zmaj” u Kanjiži, ove godine okupla je preko hiljadu izlagača iz čak 51 udruženja. Na izložbi je predstavljeno oko 2.500 rukotvorina.

Partnerstvo između KUD-a ,,Ozorai Arpad” i Multietničkog hobi kluba dodatno naglašava multikulturalni karakter Severnobanatskog okruga, povezujući kreativce iz Srbije i Mađarske na jednom mestu. 54. Međunarodna izložba rukotvorina i kolekcionarstva predstavlja impresivan primer prekogranične saradnje i očuvanja tradicije.

Radovi udruženja iz Srbije i Mađarske obuhvatili su vez, pletenje i druge stare zanate čiji je cilj očuvanje kulturne baštine. Izložbu je uveličala i Smiljka Bulatović iz Kikinde, jedina sertifikovana trukerka u Srbiji.

Činjenica da je izložba okupila preko hiljadu izlagača iz čak 51 udruženja i oko 2.500 radova svedoči o velikom značaju koji lokalna zajednica pridaje rukotvorinama i kolekcionarstvu kao vidovima kulturnog izražavanja.

Domaćin ove značajne manifestacije za negovanje tradicije 2027. godine biće Stara Moravica.