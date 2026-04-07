Kikinda je i ove godine centar džudo sporta i domaćin jednog od najznačajnijih borilačkih događaja u regionu. U organizaciji Džudo kluba „Partizan“, od 5. do 9. aprila u Sportskom centru „Jezero“ održava se 41. Međunarodni džudo kup „Dragan Ciganović Ciga“, kao i 20. Međunarodni trening kamp.

Prestižna sportska manifestacija Međunarodni džudo kup „Dragan Ciganović Ciga“, koja se održava 41. put u SC ,,Jezero” iz godine u godinu okuplja veliki broj takmičara, trenera i ljubitelja džudoa iz zemlje i inostranstva, potvrđujući status Kikinde kao važnog mesta na mapi ovog sporta. Ove godine okupilo se 500 učesnika iz 8 zemalja: Mađarske, Rumunije, Ukrajine, Švedske, Crne Gore, Severne Makedonije, Bosne i Hercegovine i Srbije.

Takmičari imaju priliku da odmere snage u različitim uzrasnim i težinskim kategorijama, dok će 20. trening kamp pružiti dodatnu mogućnost za usavršavanje tehnika i razmenu iskustava među sportistima.

Organizatori ističu da su svi kapaciteti Sportskog centra „Jezero“ spremni da ugoste veliki broj učesnika i posetilaca. Pet dana vrhunskog sporta, fer-pleja i druženja, uz poruku da džudo, kao disciplina, ne razvija samo fizičku snagu, već i karakter, poštovanje i istrajnost.

Međunarodni džudo kup „Dragan Ciganović Ciga“ i prateći trening kamp još jednom će pokazati da Kikinda neguje sportsku tradiciju i uspešno spaja takmičarski duh sa prijateljstvom i međunarodnom saradnjom.