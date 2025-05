Maturanti kikindskih škola započeli pripreme za tradicionalni maturantski ples

Uz poznate melodije i sjajno raspoloženje, maturanti iz sve četiri kikindske srednje škole započeli su prve probe za tradicionalni maturantski ples, kojim će simbolično obeležiti kraj jednog važnog životnog poglavlja. Pripreme se odvijaju u dvorištu Kulturnog centra, a sve vodi ka velikoj završnici zakazanoj za sredu, 21. maja, kada će tačno u podne na Gradskom trgu, ispred Gradske kuće više od 300 maturanata zaigrati u ritmu zajedništva i mladosti.

-„ Juče je došlo dosta dece iz svih srednjih škola, mi ni ne pitamo iz kojih su škola, sva deca koja su zainteresovana, ona dođu tu i mi to naučimo kad deca imaju želju i nekog elana, tako da mi sve brzo završimo. Vidim da su jako zadovoljni, čak se ni na početku više ne bune da im je to nešto teško…svi su tu i dečaci i devojčice, tako da smo mi veoma zadovoljni kako smo sve započeli,” ispričala nam je Ingira Vojvodić Crnomarković nastavnica klasičnog baleta.

Osamnaesta generacija maturanata u sredu, 21. maja zaplesaće svoj maturanstki ples tačno u podne ispred Gradske kuće. Biće to pravi festival mladosti i lepote sa više od 300 maturanata.

-„ Svi koji su ikada učestvovali su poneli sa sobom jednu lepu uspomenu na jedan jedinstven trenutak, a oni koji nisu učestvovali pokajali su se što to nisu učinili. Do sada je između 6 i 7 hiljada maturanata plesalo na Gradskom trgu, tako da je to ogroman broj dece, bezbroj lepih slika i uspomena na sve koji su tu plesali, na njihove porodice da ih gledaju, da ih isprate, a i sada ćemo stvoriti još jednu lepu uspomenu,” istakao je Marko Markovljev, v.d. direktora Kulturnog centra Kikinda.