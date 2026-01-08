,,ODVOJIMO SE OD INDIVIDUALNOG I OKRENIMO LJUDIMA OKO SEBE”

Miroslav Bubalo , starešina hrama Svetog oca Nikolaja, poručio je vernicima povodom najradosnijeg hrišćanskog praznika Božića, da se odvojimo od individualnog i da se okrenemo ljudima oko sebe i njihovom razumevanju.

-Lomljenje česnice u hramu nije naš drevni običaj, ali je mnogo lep, koji se implementirao pre nekih desetak godina i trudićemo se da ga zadržimo. Česnica kao i svaki simbol, poput slavskog kolača i liturgijskog hleba, simbolizuje jedinstvo zajednice koja se okuplja oko tela Hristovog. U vremenu kada se sve postavlja na bazu individualnog, sve manje imamo zajedničarenja i razumevanja čoveka pored sebe. Patrihova poslanica upravo o tome govori. Da u vremenu u kom živimo sve manje znamo da odgovorimo na ono drevno pitanje postavljeno prvim ljudima, a to je: ,,Gde ti je brat?“

Znamo gde smo mi, gde nam je imovina, gde se nalazimo i želimo da budemo, ali gde su ljudi koji su pored nas, to ne znamo. Upravo je česnica, a posebno sveto pričešće i liturgija, su simbol zajedništva, prihvatanja i razumevanja ljudi pored nas-rekao je Bubalo i dodao:

-Praznik rođenja Hristovog ne sme i ne mora da bude praznik kada se obeležavaju neki običaji kada mi palimo vatru, sečemo kolač, već je to praznik u kojem suštinski moramo da se bavimo velikom promenom koja se desila rođenjem Hristovim, a to je promena u odnosu Boga i čoveka. Čovek je do Hristovog rođenja bio rob i sluga, a od Hristovog rođenja postaje sin Božiji. I kako kaže Sveti apostol Pavle: ,,Sada više nisi rob, nego si sin, a ako si sin, onda si naslednik obećanja“. U tom duhu želim da čestitam Božić, da smo Hristovim rođenjem postali deca Božija i dobili blagodat-istakao je Miroslav Bubalo, starešina hrama Svetog oca Nikolaja u Kikindi.