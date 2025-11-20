Počela sezona slava kod Srba: Slavski kolač obavezan na trpezi

Počela je sezona slava kod Srba, a slavski kolač je najvažnije obeležje krsne slave. Poštovanje porodičnom svetitelju i zaštitniku odaju brojne porodice, a svaka domaćica ima pune ruke posla pre, ali i na dan slave. Slavski kolač je simbol tela Isusa Hrista i zbog toga je najbolje da ga domaćice same umese dan pred slavu. Sutra je Aranđelovdan, a mi smo proverili kako je u domu Mirjane Okuka iz Kikinde.

Pravi slavski kolač pravi se u domu domaćina i obavezno se u njega dodaje voda koju je sveštenik osveštao pred slavu. Mirjana Okuka iz Kikinde, vaspitačica u penziji, za svoju krsnu slavu Aranđelovdan, već decenijama bez greške mesi kolač na način koji je nasledila od svoje majke, arecept se prenosi s kolena na koleno. Otvorila nam je vrata svog doma i pokazala kako nastaje najvažniji deo slavske trpeze.

Iako Mirjana, kao i svaka umešna domaćica, kaže da nema posebne tajne za uspešno umešen slavski kolač, saznajemo, da, ipak, postoje male tajne velikih kuvara.

A kako sve izgleda postupno, s puno volje, ljubavi i strpljenja u pravljenju slavkog kolača, Mirjana vrednim rukama pokazuje i mesi, kao da se sve podrazumeva, jer je svaka žena nekada u Banatu, morala da zna kako se pravi neizostavan deo krsne slave.