PORUKE MIRA I LJUBAVI OD PRVOG ČOVEKA GRADA

Svetoj božićnoj liturgiji u kikindskim hramovima i ove godine prisustvovao je gradonačelnik Mladen Bogdan sa saradnicima. Veliki broj vernika okupio se da proslavi rođenje Hristovo, ko je postio da prisustvuje svetoj tajni ispovedi, pričesti se i na svetoj liturgiji obeleži najradosniji hrišćanski praznik.

-Želim našim sugrađanima i celom srspkom narodu da Božić provedu u miru i blagostanju sa svojim najmilijima, sa onima koje najviše vole i da u toplini porodičnog doma sve odiše ljubavlju. Ono što nam je najpotrebnije je da budemo zajedno, jedinstveni, u veri i strajni i strplji u mnogim stvarima u životu. Kao što je i patrijarh Porfirije u svojoj božićnoj poslanici napomenuo, živimo u jednom svetu koji je nepredvidiv, politički i bezbednosno. I da ne smemo da dozvolimo ono što nam se dešavalo, da se srpski narod deli, da neko to pokušava na svaki mogući način. Važno je da čuvamo jedni druge, da se poštujemo, više da se čujemo i razumemo. Bez obzira na politička mišljenja i stavove. Slika koja najviše govori koliko nam je Božić ispunio srce i dušu, to je veliki broj okupljenih vernika u hramu Svetih Kozme i Damjana i Svetog oca Nikolaja. To je i poruka za budućnost, da nam se vera i običaji vraćaju i nadam se da će to biti u još većem i širem smislu. Mir Božiji, Hristos se rodi!-poručio je gradonačelnik Mlden Bogdan.