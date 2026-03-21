Priroda kao najlepša učionica

Sunčan martovski dan na potezu „Mlaka“ kod Kikinde protekao je u znaku neobične i plemenite misije. Umesto u školskim klupama, učenici kikindskih osnovnih škola proveli su prepodne u prirodi, gde su zajedno sa iskusnim lovcima i predstavnicima gradskog Sekretarijata za zaštitu životne sredine učestvovali u tradicionalnom prolećnom brojanju zečeva.

Tradicionalna akcija brojanje zečeva, koja se već godinama sprovodi kao deo šireg programa edukacije mladih o očuvanju biodiverziteta, ponovo je pokazala da je saradnja između lokalne samouprave, lovačkih udruženja i obrazovnih institucija ključ za razvijanje ekološke svesti kod najmlađih. Učenici Osnovnih škola ,,Jovan Popović”, ,,Vuk Karadžić” i ,,Đura Jakšić” bili su puni utisaka.

Na prostranim terenima fazanerije „Mlaka“, đaci su imali priliku da iz prve ruke nauče kako se prati brojnost divljači i zašto je to važno za održavanje prirodne ravnoteže. Podeljeni u grupe i vođeni iskusnim okom lovaca, učenici su pažljivo osmatrali teren, a svaki uočeni „dugouško“ ispraćen je sa velikim oduševljenjem.

Za kikindske lovce, prisustvo đaka u lovištu je praznik. Oni su deci objasnili da lovstvo nije samo odstrel, već pre svega briga o životinjama, njihovo prihranjivanje tokom zime i zaštita staništa. Ove godine izbrojano je preko 20 zečeva na hektaru, što je, kako kažu lovci, izuzetno dobar broj

Akcija na „Mlaki“ završena je zajedničkim druženjem i sumiranjem rezultata, uz obećanje da će ovakvih „zelenih časova“ biti još više u narednom periodu. Kikinda je još jednom pokazala da se ljubav prema prirodi i zavičaju najbolje uči na terenu. Tamo gde se svaki korak računa, a svaki prebrojani zec donosi osmeh na lice mladih ekologa.