Roki iz Žitišta obeležava punoletstvo!

Nijedan spomenik u Srbiji ni u svetu nije izazvao toliko pažnje, kontroverze, kritika i postao turistička atrakcija, kao što je to statua legendarnom filmskom junaku Rokiju Balboi u Žitištu.

Prošlo je tačno 18 godina otkako je u Žitištu postavljena statuta Rokija Balboe, filmskog junaka koji je uzor brojnim generacijama, a proslavio je ovo malo banatsko mesto i dočekao punoletstvo. Spomenik Rokiju delo je kikindskog vajara Borisa Staparca i vremenom je postao mnogo više od betona, što i jeste bio cilj. Statua je simbol vere, borbe i snage duha, da nikada ne treba odustajati, ako verujete u svoje snove. Ubraja se u deset najbizarnijih spomenika na svetu, jer se nalazi na mestu gde niko ne bi očekivao. Urađene su brojne reportaže svih svestkih medija o čuvenom Rokiju u Žitištu, među kojima je i Televizija Kikinda.

Priča koja je obišla svet i stigla i do Silvestera Stalonea holivudskog glumca koji je ovekovečio junaka Rokija u nekoliko nastavaka, još nije završena! Ovaj glumac obećao je da će doći u Žitište. Ne zna se kada, ali ga čekaju!