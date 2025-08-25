Ruskoselčani bolji u komšijskom derbiju od velikoselske Kozare

U drugom kolu Srpske lige Vojvodina, fudbaleri OFK „Kikinde“ poraženi su na gostovanju u Staroj Pazovi od ekipe „Jedinstva“ rezultatom 2:1. Domaćin je poveo već u 3. minutu, dok je Stojanović u 18. minutu pogodio za izjednačenje i vratio goste u igru. Ipak, u završnici prvog poluvremena, u 43. minutu, Delibašić je ponovo zatresao mrežu i doneo novu prednost „Jedinstvu“, što se na kraju ispostavilo kao konačan rezultat meča.

U komšijskom derbiju drugog kola Vojvođanske lige „Istok“, fudbaleri ruskoselske „Crvene zvezde“ deklasirali su „Kozaru“ iz Banatskog Velikog Sela rezultatom 4:0. Domaći su već na startu nametnuli svoj ritam i pokazali da kući ostave tri boda. Rano vođstvo doneo je Detari, a prednost je do odlaska na odmor udvostručio Vojvodić preciznim udarcem sa 16 metara. Na početku drugog poluvremena „Crvena zvezda“ je zaigrala još agresivnije, pa je Vojvodić drugim golom, a potom i Golijanin, povisili rezultat na ubedljivih 4:0..Do kraja meča domaći su mirno kontrolisali igru, bez većih rizika, i rutinski priveli meč kraju, potvrdivši dominaciju u ovom derbiju. Novokozaračka „Sloboda“ upisala je prvu pobedu u novoj sezoni, savladavši na domaćem terenu ekipu „Poleta“ iz Idvora rezultatom 2:0 u okviru drugog kola Vojvođanske lige. Junaci trijumfa bili su Vrbački i Galić, koji su se upisali u listu strelaca i doneli važna tri boda svom timu. Ovom pobedom „Sloboda“ je napravila lep uvod u sezonu pred domaćom publikom i nagovestila da će biti ozbiljan rival u nastavku prvenstva.

Na domaćem terenu Vojvodina iz Bašaida ubedljivo je savladala ekipu Bilećanina iz Sečnja rezultatom 4:0, potvrdivši odličnu formu i dominaciju pred svojom publikom. U Mokrinu, Delija nije uspeo da parira razigranom MSK-u iz Mihajlova, koji je slavio sa ubedljivih 1:7. U Nakovu je viđen izjednačen duel – Polet i 2. Oktobar iz Kumana podelili su bodove odigravši 1:1, u meču u kojem su obe ekipe imale prilike da dođu do sva tri boda. U Ravnom Topolovcu, Omladinac je bio siguran protiv Napretka iz Banatske Topole, trijumfom od 4:0, potvrdivši da se na domaćem terenu teško može do bodova.