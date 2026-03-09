U vodovodnu infrastrukturu u Srbiji 1,5 milijardi, a u kanalizacionu 1,2 milijarde evra

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će u vodovodnu infrastrukturu u Srbiji do 2030. godine biti uloženo 1,5 milijardi evra, a u kanalizacionu 1,2 milijarde evra.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je prilikom predstavljanja strategije ,,Srbija 2030.” da država planira velika ulaganja za poboljšanje vodosnabdevanja u Srbiji. On je izjavio da u 85 odsto gradova i opština Srbije postoje problemi sa vodom.

Govoreći o problemu vodosnabdevanja, Vučić je naveo primer Šapca , gde 41 naselje nema vodu. Kako je istakao, za vodovodnu infrastrukturu u Srbiji će biti uloženo 1,5 milijardi evra, a u kanalizacionu 1,2 milijarde evra.

Govoreći o poljoprivredi predsednik je kazao da je najmanje zadovoljan onim što je urađeno da se unapredi ta oblast proizvodnje. Zatražio je da se urade nova rešenja i predlozi koji se odnose na unapređenja sistema za navodnjavanje i borbu protiv poplava.