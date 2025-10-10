Za lečenje retkih bolesti država izdvojila 10,2 milijarde dinara

U Srbiji je za ovu godinu iz državnog budžeta izdvojeno 10,2 milijarde dinara za lečenje retkih bolesti, a leči se preko 930 obolelih od različitih vrsta retkih bolesti, dok je preko 40 ljudi sa tim dijagnozama dobilo terapiju, rekao je danas u Kikindi Direktor sektora za lekove i farmakoekonomiju u Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje dr Željko Popadić.

Država Srbija se pre 2012. godine nije se bavila retkim bolestima i nije postojao sistemski pristup za njihovo lečenje. Posle 2012. formiran je budžet za retke bolesti i država se aktivno uključila u lečenje ljudi pogođenih ovim bolestima. Od tada, budžet je povećan 78 puta. Potvrda toga je da je u odnosu na 2024. ove godine budžet veći za 3 milijarde dinara, što su do sada najveća sredstva u Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje namenjena za lečenje retkih bolesti, rekao je direktor sektora za lekove i farmakoekonomiju u Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje dr Željko Popadić na tribini pod nazivom ,,Podrška roditeljima u tranziciji dece” koja je održana u kikindskom Centru za stručno usavršavanje, po pokroviteljstvom Grada Kikinde.

Kada je u pitanju bolest ahondroplazija ili patuljasti rast, trenutno je 12 pacijenata koji se leče u Srbiji, a još je 18 zahteva za lečenje koji nisu rešeni. Grad Kikinda putem aktivnih mera socijalne politike na različite načine pomaže roditeljima i deci, a za onu koja su u programu inkluzije, obezbeđen je poseban vid pomoći.

Hrabri roditelji bore se terapiju koja će svoj deci pružiti istu šansu- da se razvijaju na zdrav i human način. Jer, kao što je i poručeno u Kikindi, oni nisu retki, već posebni.