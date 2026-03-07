Zlatne ruke žena stvaraju čaroliju

Izložba rukotvorina u Kanjiži, koja se tradicionalno održava u martu, u susret Međunarodnom danu žena, pretvara galeriju „Dobo Tihamer” u pravu riznicu narodnog stvaralaštva i umetničkog nadahnuća.

Emotivni susret tradicije i modernog stvaralaštva je prodajnog karaktera, ali iznad svega organizovan s ciljem očuvanja baštine i negovanja načina stvaranja rukotvorina koje su vekovima pravili naši preci. Izložba redovno okuplja više od stotinu žena svih generacija iz cele Vojvodine, od Subotice i Kikinde Novog Sada, Kaća, do same Kanjiže, koje sa ponosom predstavljaju vezove, keramiku, pletene radove, unikatni nakit i slike.

Svaki izloženi predmet nosi priču o strpljenju i veštini koja se generacijama prenosi, čuvajući duh Panonske ravnice od zaborava.

Posetioci do 10. marta mogu da osete toplinu zanatskih radionica i uživaju u autentičnim radovima koji su plod ljubavi prema ručnom radu, što ovu manifestaciju čini jednim od najlepših kulturnih obeležja Opštine Kanjiža u prolećnom kalendaru. Prošetati kroz postavku znači zakoračiti u svet gde se „sve i svašta radi” s dušom, a svaki detalj svedoči o nepresušnoj kreativnosti žena i udruženja koja oplemenjuju našu svakodnevicu.