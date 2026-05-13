Grad Kikinda za mesec dana dobija preciznu mapu zdravstvenog stanja urbanog tla

Grad Kikinda uskoro će dobiti preciznu i sveobuhvatnu mapu zdravstvenog stanja urbanog tla. U okviru realizacije projekta ,,Izrada izveštaja o kvalitetu urbanog zemljišta na teritoriji Grada Kikinde”, stručni timovi Istraživačko-razvojnog centar Eko-Morava projekt doo uspešno su sproveli terensku fazu koja obuhvata uzorkovanje zemljišta na više lokacija u urbanom delu grada. Uzimanje uzoraka zemljišta urađeno je radi predviđenih hemisjkih analiza.

Kakvog je kvaliteta zemljište koje nas okružuje? Hemijska analiza tla na ključnim urbanim lokacijama u Kikindi predviđa izradu izveštaja o kvalitetu urbanog zemljišta na teritoriji grada. Sprovodi je Istraživačko-razvojni centar Eko-Morava projekt koji je obavio je uzorkovanje i analizu zemljišta, najpre ispred dečijeg igrališta na Gradskom trgu.

Ovaj važan ekološki korak pružiće lokalnoj samoupravi i građanima egzaktne podatke o prisustvu teških metala, mikroelemenata i drugih hemijskih parametara u zemljištu na kojem svakodnevno živimo, radimo i provodimo slobodno vreme.

Rezultati će stići za mesec dana. Zemljište u gradskim sredinama izloženo je stalnim antropogenim pritiscima, od izduvnih gasova iz saobraćaja do industrijskih aktivnosti. Zbog toga ovakve analize nisu samo zakonska obaveza, već i civilizacijski standard.

Uzimanje uzoraka na terenu obavljeno po najvišim stručnim standardima i zakonskim regulativama. Nakon dečijeg igrališta u centru grada, uzorkovanja su urađena I na dečijem igralištu Javnog preduzeća za sport „Jezero” Kikinda. na lokaciji kod Eko kutka na Starom jezeru, u Mikronaselju između obrazovnih ustanova, vrtića i škole i u parku ispred zabavišta ,,Kolibri.