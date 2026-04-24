Kikinda gradi budućnost-najveća ulaganja u obrazovanje u poslednjih nekoliko decenija

Grad Kikinda prolazi kroz period najvećih investicija u obrazovnu infrastrukturu u proteklih nekoliko decenija. Kroz strateška ulaganja Gradske uprave, republičkih i pokrajinskih institucija, prosvetni objekti koji su decenijama čekali na ozbiljnu obnovu dobiće izgled kakav dolikuje modernim centrima znanja.

Najveći poduhvat u oblasti obrazovanja u Kikindi svakako je kompletna rekonstrukcija zgrade ,,Dušan Vasiljev” i Ekonomsko-trgovinske škole. Ulaganja nisu zaobišla ni osnovne škole, gde je akcenat stavljen na energetsku efikasnost i funkcionalnost prostora. Sve to rezultat je dobre saradnje Gradske uprave, republičkih i pokrajinskih institucija. Pored cigle i maltera, lokalna samouprava konstantno ulaže u najvredniji resurs-mlade ljude.

Ove investicije pokazuju da je obrazovanje visoko na listi prioriteta Kikinde.

Dok majstori rade na skelama na rekonstrukciji vekovnih zgrada, Grad šalje jasnu poruku-ulaganje u škole je ulaganje u budućnost koja u Kikindi ima čvrste temelje.