„Kup Kikinde 2025“ okupio najbolje ekipe u sedećoj odbojci

Tradicionalni sportski događaj, posvećen afirmaciji paraolimpijskog sporta, ponovo je okupio takmičare i ljubitelje sedeće odbojke u Kikindi. U hali Kulturno-sportskog centra „Jezero“ održan je petnaesti po redu Međunarodni turnir u sedećoj odbojci „Kup Kikinde 2025“, u organizaciji Odbojkaškog kluba invalida „Feniks“. Na parketu su se našli klubovi iz Bosne i Hercegovine – Breze, Banjaluke i Lukavca, dok su boje Srbije branile ekipe iz Beograda i Kikinde. Učešće brojnih ekipa iz regiona svedoči o značaju turnira, ali i o kontinuitetu u radu kikindskog kluba, koji godinama neguje i razvija ovaj sport.

-„ Neizmerno mi je drago što sa svojom ekipom imam čast da ponovo učestvujem na ovom prestižnom Međunarodnom turniru. Mi ćemo imati priliku ugostiti naše prijatelje iz Kikinde krajem septembra na našem 30. Memorijalu. Mi smo počeli naš takmičarski pripremni ciklus za Premijer ligu u sedećoj odbojci i biće to lepa uvertira za sve ono što sledi,” ispričao nam je Ermin Jusović, kapiten ekipe iz Lukavca.

Turnir je, pored takmičarskog karaktera, imao i širu društvenu poruku – podsetio je na važnost inkluzije i sportskog duha, istovremeno promovišući sedeću odbojku kao disciplinu koja spaja ljude i ruši barijere.

-„ Ja mislim da je vrlo značajno, pre svega zahvaljujem se što sam pozvan ponovo i čestitam što sam i rekao ljudima iz kluba, na njihovom trudu, volji, upornosti, entuzijazmu, da ovako nešto organizuju jer i sam organizujem neke turnire i znam da nije lako, ali oni ne odustaju i traju 15 godina,” dodao je Vasa Mijić, bivši reprezentativac.

Organizatori ističu da je cilj turnira i širenje svesti o značaju bavljenja sportom za osobe sa invaliditetom, kao i povezivanje sportskih kolektiva iz različitih sredina. Upravo zbog toga „Kup Kikinde“ već petnaest godina zauzima posebno mesto na sportskoj mapi regiona.

-„ Drago mi je što su se odazvale ekipe koje smo pozvali, to su naši sportski prijatelji sa kojima dugo sarađujemo, mnogi su sa nama od samog početka. Trudimo se da održimo kvalitet turnira a spisak učesnika to garantuje. Sami rezultati i činjenica da postojimo 17 godina nešto govori,mada je sve teže i teže,” istakao je Branislav Dragin, treenr OKI ,,Feniks”.