Počeo 19. ,,Mamut fest”; Najmlađi obeležili 29. Kikin rođendan

Počeo je 19. ,,Mamut fest”, a najmlađi Kikinđani obeležili su 29. rođendan mamutice Kike. Iako je stara oko pola miliona godina, njen skelet je pronađena tek 1996., a 11 godine kasnije, u Narodnom muzeju, ali i u dvorištu Kurije, počelo je obeležavanje „Mamutfesta“, kada se brojnim kreativnim radionicama predškolaca i školaraca slavi Kikin povratak među Kikinđane. Tokom dvodnevnog programa, organizuju se radionice i predstavljanje gostujućih muzeja, ali i kikindskog.

U čast čuvenom kikindskom mamutu, od 2007. godine organizuju se različiti programi i izložbe, među kojima je i „Mamutfest“. Ove godine, 19. po redu obeležava Kikin 29. rođendan. Dobila je najmaštovitije rođendanske čestitke iscrtane malim rukama predškolaca.

Mamutska žurka održava se svake godine Kiki u čast, mamutici staroj oko pola miliona godina koja je otkrivena 2. septembra 1996. godine u glinokopu fabrike „Toza Marković“. Od tada je postala zaštitni znak Kikinde i našla svoje okrilje u zgradi nekadašnjeg Magistrata Velikokikindskog dištrikta, današnjem Narodnom muzeju. Koliko je Kika značajna za Kikindu i Narodni muzej, najbolje znaju zaposleni u ovoj kulturnoj ustanovi koji su uz nju od pronalska njenog skeleta.

Originalan skelet Kike, 90 odsto koštane mase, izuzev delova stopala i lopatice, nalazi se u specijalno zastakljenom prostoru unutar Narodnog muzeja. Pripada vrsti kratkodlakog stepskog mamuta, koji je stariji od dugodlakog. Bila je stara 64 godine i bolovala je od spondiloze i reumatizma. Sa kljovama dužine 3,5 metra, visinom od 4,7 i dužinom 7 metara, težila je oko 7 tona. Kika je bila vođa krda i imala je jedno mladunče. Njena replika nalazi se u dvorištu Kurije.