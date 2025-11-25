Sove ušare privukle i strane diplomate

Sove ušare koje su proslavile Kikindu i izabrale je za najveće zimsko stanište na svetu, privukle su pažnju i stranih diplomata koji su posetili naš grad. S velikim zanimanjem obišli su centar i krošnje gde sove zimuju, u pratnji Milana Ružića, izvršnog direktora Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije.

Diplomate iz ambasada Danske, Austrije, Norveške, Švajcarske, Kanade i Australije, upoznale su sa svetski poznatim fenomenom grupnog zimovanja sova utina, poznatijih kao ušara na gradskom trgu u Kikindi. Njena ekselencija, Pernil Daler Kardel, ambasadorka Kraljevine Danske u Srbiji, kaže da je ornitolog amater i da joj poseta Kikindi mnogo znači.

Milan Ružić, izvršni direktor Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, rekao je da da je ambasadorku Norveške uspoznao sa radom Društva, ali i prirodnim staništima u Srbiji.

Kako je Ružić naglasio, poseta diplomata Kikindi je od izuzetne važnosti za grad i turizam, a trud čelnih ljudi lokalne samouprave da se prirodni fenomen pročuje još više, bude jače vidljiv.

Gradski trg ovog novembra je prepun stranih turista koji u Kikindu dolaze za vikend i duže samo da bi videli sove ušare. Tome u prilog govori činjenica da restorani imaju dosta posla, a smeštajni kapaciteti su popunjeni. I ove godine, poslednjeg petka u novembru biće organizovana Sova patrola-brojanje ptica na trgu.

Početkom decembra završava se manifestacija ,,,Sovembar”, a male ušare ostaju da prezime još jednu zimsku sezonu u njihovom omiljenom gradu. Zumujuće vrste marta i aprila odlaze, a zadržavaju se samo gnezdeći parovi. Do sledeće godine u isto vreme, ostaje nam da uživamo u pričama i fotografijama o zimovanju mudrih u Kikindi.